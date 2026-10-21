Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane di 21 anni è stato denunciato per aver esibito una patente falsa durante un controllo stradale. Il documento è stato sequestrato dagli agenti della Polizia di Stato a Catania, dopo che il ragazzo ha ammesso di averlo comprato da un uomo, spendendo circa 2mila euro.

Ragazzo scoperto con la patente falsa a Catania

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 21enne è stato fermato per un controllo di routine mentre si trovava in auto con alcuni amici. Agli agenti delle volanti della Questura ha mostrato una patente che ha insospettito i poliziotti per alcune anomalie nei caratteri e nella fotografia. Il documento è stato quindi ritirato per ulteriori verifiche.

La consultazione delle banche dati ha permesso di accertare che la patente era intestata a un’altra persona, residente nella provincia di Trapani. A quest’ultima, nel frattempo, era già stato rilasciato un nuovo documento in sostituzione di quello esibito dal giovane.

La denuncia

Quando gli agenti in servizio a Catania gli hanno chiesto spiegazioni, il ragazzo ha riconosciuto di aver acquistato la patente falsa. Ha riferito di aver pagato circa 2.000 euro a un uomo che, secondo quanto dichiarato, non conosceva.

Il documento è stato sequestrato e il giovane è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per uso di atto falso e ricettazione.

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