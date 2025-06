21enne seduto sul cornicione di un ponte a Brescia tenta il suicidio, così è stato salvato in extremis

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ stato salvato un ragazzo 21enne in grave difficoltà psico-fisica grazie all’intervento tempestivo e professionale della Squadra “Volanti” della Questura di Brescia. Nella notte tra giovedì e venerdì, l’uomo è stato trovato seduto sul cornicione di un ponte nella Zona Est del capoluogo, con l’intento di togliersi la vita.

Il ritrovamento e l’intervento immediato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’equipaggio della Squadra “Volanti” stava effettuando un controllo del territorio quando è stato avvicinato da alcuni cittadini che hanno segnalato la presenza di un uomo in pericolo. I poliziotti hanno immediatamente comunicato l’accaduto alla Centrale Operativa della Questura Locale e si sono recati sul posto con prontezza.

La delicata operazione di salvataggio

Giunti sul luogo, gli agenti hanno individuato l’uomo seduto a cavalcioni sulla balaustra del ponte, con lo sguardo perso nel vuoto. Con sensibilità e professionalità, i poliziotti sono scesi dall’auto e hanno iniziato a dialogare con lui, cercando di tranquillizzarlo e di dissuaderlo dai suoi intenti suicidi.

Un momento di distrazione decisivo

Durante l’incessante attività di mediazione, gli agenti sono riusciti ad avvicinarsi con cautela all’uomo. Approfittando di un momento di distrazione, lo hanno afferrato e tratto in salvo, mettendolo definitivamente in sicurezza. Successivamente, hanno continuato a confortarlo e ad ascoltarlo.

L’intervento del 118 e le cure necessarie

Sul posto è stato richiesto l’intervento del 118. Dopo aver fornito le prime cure e svolto gli accertamenti del caso, l’uomo è stato trasportato presso il Pronto Soccorso della città di Brescia per ricevere le cure necessarie.

Il commento del Questore

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato l’importanza dell’intervento: “Una persona in gravissime difficoltà psico-fisiche è stata salvata grazie al pronto ed efficace intervento degli Agenti di Polizia in servizio alla Squadra “Volanti”. Desidero personalmente e pubblicamente encomiare la professionalità e la sensibilità mostrata dai Poliziotti anche in questa occasione: non dimentichiamo che la Polizia di Stato è al servizio del cittadino, ed aiutarlo, soccorrerlo e metterlo in salvo nelle situazioni di maggiore difficoltà rappresenta una delle priorità assolute per la nostra Istituzione”.

