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È scattato un arresto per tentata truffa aggravata e furto aggravato in abitazione a Torino: un giovane italiano di 21 anni è stato fermato dopo aver tentato di raggirare una persona anziana, fingendosi perito del Tribunale per sottrarre oggetti di valore. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che ha permesso agli agenti della Squadra Mobile di intervenire tempestivamente e bloccare l’uomo prima che riuscisse a portare a termine il colpo.

Il modus operandi del truffatore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto a seguito di un’attività investigativa coordinata dalla Squadra Mobile torinese. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione che ha permesso di sventare una tentata truffa ai danni di una donna anziana.

L’episodio ha avuto inizio quando la madre dell’uomo che ha effettuato la segnalazione al 112 ha ricevuto una telefonata sospetta. L’interlocutore si è presentato come appartenente all’Arma dei Carabinieri e ha raccontato che un’autovettura riconducibile alla donna era stata ritrovata sul luogo di una rapina. Con questo pretesto, il falso militare ha convinto la vittima a collaborare, annunciando l’arrivo di un presunto “Perito del Tribunale” incaricato di verificare i beni presenti in casa, per confrontarli con quelli sottratti durante la presunta rapina.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno organizzato un servizio di osservazione presso l’abitazione della donna. Poco dopo, il giovane si è presentato al condominio, qualificandosi come “Perito del Tribunale”. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a bloccare il ventunenne prima che riuscisse a mettere a segno la truffa.

Durante la perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di due collane in oro, sottratte poco prima a un’altra persona anziana. Anche in questo caso, la vittima era stata contattata telefonicamente da un falso carabiniere e convinta a raccogliere i propri gioielli per un presunto confronto con la refurtiva di una rapina. Il giovane aveva quindi utilizzato lo stesso stratagemma per mettere a segno più colpi nel territorio di Torino.

IPA