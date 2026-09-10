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Un deferimento per furto e tentato furto, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato a Frosinone, dove un cittadino marocchino di 21 anni è stato sorpreso mentre cercava di forzare un’automobile in un parcheggio del capoluogo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato dagli agenti grazie alla segnalazione dei cittadini.

Il tempestivo intervento a Frosinone

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando alcune persone hanno notato movimenti sospetti in un parcheggio nella parte bassa di Frosinone.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti rapidamente, sorprendendo il giovane all’interno dell’abitacolo dell’auto che stava tentando di forzare.

Il riconoscimento da parte di una seconda vittima

Durante le operazioni di identificazione, sul posto è arrivata una seconda persona che ha riconosciuto il cittadino marocchino come autore di un altro furto avvenuto nella stessa giornata.

In particolare, la mattina stessa, in un’altra zona della città, la vittima aveva subito il furto del proprio portafogli e del cellulare. Il riconoscimento ha permesso di collegare il giovane a più episodi criminosi avvenuti a Frosinone.

Le conseguenze per il giovane pluripregiudicato

Oltre alle denunce per furto e tentato furto, l’Ufficio Immigrazione ha notificato al cittadino marocchino un nuovo ordine del Questore: dovrà lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Il giovane, già pluripregiudicato e irregolare, si trova ora in stato di libertà in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

La posizione giudiziaria e la presunzione di innocenza

È importante sottolineare che, come previsto dalla legge, la persona indagata è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva. La posizione del cittadino marocchino sarà vagliata nelle sedi opportune e solo un eventuale giudizio passato in giudicato potrà stabilire la sua colpevolezza in relazione ai reati contestati.

L’intervento della Polizia di Stato è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei cittadini, che hanno prontamente segnalato la presenza sospetta nel parcheggio. Questo episodio sottolinea l’importanza della partecipazione attiva della comunità nella prevenzione e nel contrasto dei reati sul territorio.

L’episodio avvenuto a Frosinone si inserisce in un più ampio contesto di attenzione da parte delle forze dell’ordine verso la sicurezza urbana e il controllo del territorio. La presenza di soggetti irregolari e pluripregiudicati rappresenta una sfida costante per le autorità, che continuano a monitorare e intervenire per garantire la tutela dei cittadini.

IPA