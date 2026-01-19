21enne sorpreso con cocaina già pronta al commercio ad Aprilia vicino Latina, scattano gli arresti domiciliari
Un giovane di 21 anni di Pomezia è stato arrestato ad Aprilia per detenzione ai fini di spaccio: sequestrati 58 grammi di cocaina e oltre 300 euro.
Un arresto con sequestro di 58 grammi di cocaina: questo il risultato di un’operazione condotta dai Carabinieri ad Aprilia in provincia di Latina. Un giovane di 21 anni, residente a Pomezia, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito di controlli mirati al contrasto del traffico di droga.
21enne fermato ad Aprilia
La perquisizione e il sequestro della droga
Le indagini e le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria
La posizione dell'indagato e la fase delle indagini
21enne fermato ad Aprilia
L’operazione si è svolta nella giornata di ieri ad Aprilia, in provincia di Latina. I militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale hanno notato un giovane a piedi in una via del centro cittadino.
L’atteggiamento sospetto dell’uomo ha attirato l’attenzione degli operatori che hanno deciso di procedere a un controllo.
La perquisizione e il sequestro della droga
Durante la perquisizione personale i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane circa 58 grammi di cocaina già suddivisi in 81 dosi pronte per essere immesse sul mercato.
Oltre alla sostanza stupefacente sono stati trovati anche oltre 300 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio.
Le indagini e le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria
Tutto il materiale sequestrato, compresa la cocaina, sarà sottoposto ad analisi di laboratorio per accertamenti qualitativi e quantitativi, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.
Dopo le formalità di rito il giovane arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida,che si terrà con rito direttissimo nella giornata di domani.
L’art. 73 comma 1 del Testo Unico sugli stupefacenti, recita:
Chiunque (…) coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope (…) è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
Quindi il comma 7-bis:
Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile (…) la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
La posizione dell’indagato e la fase delle indagini
Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per l’indagato, come previsto dalla legge, vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.
L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di controllo del territorio intensificate dai Carabinieri per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona di Aprilia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.