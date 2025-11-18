Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque giovani sono stati arrestati per tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata in concorso. I fatti sono avvenuti nella notte del 12 ottobre scorso a Milano, dove un ragazzo di 22 anni è stato aggredito e gravemente ferito da un gruppo di coetanei, tre dei quali minorenni. L’aggressione sarebbe scaturita dal tentativo di sottrarre una banconota da 50 euro alla vittima.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e dalla Procura per i Minorenni di Milano. Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno ricostruito l’intera vicenda grazie all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

L’aggressione si è verificata intorno alle 3.00 del 12 ottobre in Via Rosales, all’angolo con Viale Montegrappa, nelle adiacenze di Corso Como. Secondo quanto emerso, il gruppo di cinque giovani avrebbe inizialmente importunato e deriso il loro coetaneo, per poi strappargli dalle mani una banconota da 50 euro. La vittima, nel tentativo di recuperare il denaro, è stata colpita con calci e pugni e successivamente ferita con due coltellate alla schiena e al torace.

Le conseguenze per la vittima

L’aggressione ha avuto conseguenze gravissime per il giovane di 22 anni. Le ferite riportate hanno causato la rottura di un’arteria, una copiosa perdita di sangue, la perforazione di un polmone e una lesione al midollo spinale. Gli aggressori avrebbero continuato a infierire sulla vittima anche quando questa era già a terra, priva di difese.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove ha subito molteplici trasfusioni di sangue e due interventi chirurgici. Attualmente, permane ricoverato con gravi compromissioni delle funzioni vitali.

L’identificazione e gli arresti

Le indagini della Polizia di Stato hanno permesso di identificare tutti i componenti del gruppo responsabile dell’aggressione e della rapina. Gli agenti hanno effettuato perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei sospettati, rinvenendo e sequestrando diversi indumenti, il coltello utilizzato durante l’azione criminosa e dispositivi telefonici impiegati nel corso dei fatti.

Grazie a un’attenta attività tecnico-investigativa, è stato possibile attribuire con precisione le responsabilità penali a ciascun membro del gruppo in relazione alle condotte poste in essere.

Le misure cautelari

I tre minorenni, tutti di 17 anni, sono stati associati all’Istituto Penale Minorile “Beccaria” di Milano, mentre i due maggiorenni sono stati condotti presso la casa circondariale di Milano San Vittore.

IPA