Un arresto e una denuncia, questoil bilancio di un episodio di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale avvenuto nella notte a Teramo. Una giovane di 22 anni è stata fermata dopo aver colpito un ragazzo con una bottiglia e aver opposto una violenta resistenza agli agenti intervenuti.

L’intervento a Teramo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto in Piazza Orsini, dove la situazione è rapidamente degenerata in seguito a una lite tra alcuni giovani.

La vicenda ha avuto inizio quando gli agenti della Squadra Volante della Questura di Teramo, durante il consueto pattugliamento notturno, sono stati attirati da forti rumori e urla provenienti da Piazza Orsini. Avvicinandosi, hanno notato un gruppo numeroso di persone e, al centro della scena, una ragazza che in preda all’agitazione ha colpito un giovane alla testa con una bottiglia di birra.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare la donna e a prestare i primi soccorsi al ragazzo ferito, che ha riportato una prognosi di 7 giorni per le lesioni subite.

La reazione della giovane e i danni all’auto della polizia

La giovane, in evidente stato di ubriachezza, non si è fermata all’aggressione iniziale. Ha infatti rivolto insulti e minacce agli agenti, passando rapidamente alle vie di fatto: ha spintonato e tentato di colpire i poliziotti, che con fatica sono riusciti a immobilizzarla.

Una volta condotta all’interno della Volante la ragazza ha continuato a dimenarsi, arrivando a rompere con calci e testate sia il divisorio di sicurezza che il finestrino dell’auto di servizio.

Precedenti e provvedimenti a carico della donna

Dagli accertamenti è emerso che la giovane era già destinataria di un provvedimento di Divieto di accesso ai pubblici esercizi emesso in passato a causa di altri episodi di intemperanza.

L’episodio di questa notte ha aggravato ulteriormente la sua posizione. La ragazza è stata arrestata con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciata per lesioni personali nei confronti del giovane colpito con la bottiglia. Dopo le formalità di rito è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio ha messo in evidenza la prontezza e la professionalità degli agenti della Squadra Volante, che sono riusciti a contenere una situazione potenzialmente molto pericolosa per l’incolumità dei presenti. L’intervento tempestivo ha permesso di evitare conseguenze più gravi sia per le persone coinvolte che per i cittadini che si trovavano in zona.

Il caso di Teramo riporta l’attenzione sulla necessità di vigilanza nelle aree della movida cittadina e sull’importanza di interventi rapidi da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica.

