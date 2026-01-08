Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una giovane di 22 anni residente ad Avellino è stata fermata in flagranza di reato per detenzione e spendita di banconote contraffatte, mentre un uomo di 37 anni è stato denunciato per guida senza patente. L’intervento è stato eseguito a Benevento nella tarda serata durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati.

Due persone arrestate a Benevento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento ha effettuato un controllo su una Ford Fusion che si aggirava con atteggiamento sospetto nel centro cittadino.

A bordo del veicolo viaggiavano due persone: una giovane donna di 22 anni di Avellino e un uomo di 37 anni della stessa provincia, quest’ultimo alla guida dell’auto attenzionata dalle autorità.

Le banconote false

Durante le operazioni di identificazione la giovane passeggera è scesa dall’auto e ha cercato di liberarsi di alcune banconote, gettandole a terra dopo averle strappate. I militari hanno recuperato tre banconote da 50 euro e quattro banconote da 20 euro, tutte risultate contraffatte.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire, sul tappetino anteriore lato passeggero del veicolo, altre quattro banconote da 50 euro, anch’esse risultate false dai primi controlli effettuati dai carabinieri in servizio.

Il sequestro delle banconote

In totale i Carabinieri hanno sequestrato un totale di 430 euro in banconote contraffatte in possesso delle due persone. L’autovettura è risultata priva di copertura assicurativa obbligatoria e già cessata dalla circolazione per intestazione fittizia tempo prima.

Per questi motivi il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia giudiziaria a una ditta autorizzata per le opportune verifiche.

Denuncia e arresti domiciliari

Nel corso degli accertamenti è emerso che il conducente, il 37enne, guidava senza patente poiché gli era stata revocata in precedenza. Per questa violazione, l’uomo è stato deferito in stato di libertà.

Dopo le formalità di rito, la 22enne arrestata è stata condotta presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dei fatti.

L’operazione conferma l’attenzione costante dei Carabinieri della Compagnia di Benevento nella lotta alla circolazione di valuta contraffatta e nella tutela della sicurezza economica dei cittadini.

IPA