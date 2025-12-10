Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto ad Acate, in provincia di Ragusa, per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Uun agente del Commissariato di P.S. di Vittoria, libero dal servizio, è stato minacciato e aggredito da un giovane senegalese dopo averlo sorpreso mentre imbrattava un muro. L’intervento della Polizia ha permesso di bloccare l’uomo, trovato in possesso di due coltelli e un cavo elettrico, che è stato poi condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.

L’intervento dell’agente fuori servizio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel centro abitato di Acate, quando un agente del Commissariato di P.S. di Vittoria, mentre si trovava libero dal servizio e a bordo della propria auto, ha notato un giovane straniero intento a imbrattare con un pennarello il muro di una proprietà privata. L’agente ha deciso di intervenire immediatamente, fermandosi e invitando il ragazzo a cessare la sua condotta illecita.

Dalla minaccia all’aggressione

La situazione è rapidamente degenerata: il giovane, un cittadino senegalese di 22 anni, invece di fermarsi, ha estratto un coltello dal marsupio e ha minacciato l’agente, tentando anche di colpirlo. L’azione violenta ha richiesto l’intervento di una volante del Commissariato di P.S. di Vittoria, giunta in ausilio del collega.

La resistenza e il tentativo di fuga

Gli operatori della Polizia, una volta sul posto, hanno intimato al giovane di gettare il coltello a terra. Tuttavia, l’uomo ha ignorato l’ordine e ha estratto dalla cintura un cavo elettrico, con il quale ha cercato di colpire i poliziotti. Nonostante la forte resistenza opposta dal ragazzo, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a metterlo in sicurezza.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello da cucina della lunghezza di circa 40 cm, un secondo coltello da cucina di circa 20 cm e un cavo elettrico di circa 1 metro. Tutti gli oggetti sono stati sequestrati dagli agenti intervenuti.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

