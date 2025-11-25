Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina impropria è stato eseguitonel tardo pomeriggio del 21 novembre presso un noto negozio di abbigliamento a Gallarate. Un giovane italiano di ventidue anni è stato fermato in flagranza dopo aver sottratto merce e aver colpito con un pugno un dipendente che tentava di bloccarlo. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di identificare e arrestare il responsabile, che è stato poi condannato dal Tribunale di Busto Arsizio.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 18.00 del 21 novembre. L’addetto alla sicurezza di un punto vendita di abbigliamento a Gallarate ha notato un giovane intento a sottrarre alcuni capi. Il ragazzo ha cercato di eludere i controlli occultando una placca antitaccheggio all’interno di un cuscino espositivo e si è diretto verso l’uscita.

Superate le barriere antitaccheggio, il giovane ha ignorato l’invito a fermarsi e, nel tentativo di garantirsi la fuga, ha sferrato un pugno al volto di un dipendente del negozio. L’aggressione ha causato lesioni gravi, successivamente diagnosticate dal personale sanitario come frattura composta delle ossa nasali. Il dipendente ferito è stato trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie e ha poi sporto denuncia-querela per quanto accaduto.

L’intervento della Polizia

Grazie alla collaborazione tra il personale della sicurezza e la Polizia di Stato, il giovane è stato trattenuto fino all’arrivo di una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Gallarate. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione e alla perquisizione del sospetto, trovando la merce sottratta per un valore complessivo di circa 210 euro. Inoltre, sono stati rinvenuti una tronchesina e un dispositivo magnetico, strumenti utilizzati per la rimozione dei sistemi antitaccheggio. Tutti gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro.

Le accuse e la condanna

Il giovane, incensurato e residente in provincia, è stato arrestato in flagranza per rapina impropria e denunciato per ulteriori violazioni di legge legate alle lesioni provocate all’addetto alla sicurezza e al possesso di strumenti atti alla rimozione dei dispositivi antitaccheggio. In sede di giudizio direttissimo, tenutosi la mattina del 22 novembre, il Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto e condannato il giovane a un anno di reclusione e al pagamento di una multa di 260 euro, con sospensione condizionale della pena.

