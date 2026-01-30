Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia per tentata truffa a Catania, dove un 22enne di Siracusa è stato smascherato mentre cercava di ingannare un automobilista, rivelatosi poi un poliziotto fuori servizio. L’uomo avrebbe simulato la rottura dello specchietto di un’auto per ottenere un risarcimento economico, ma il tentativo è stato scoperto e bloccato dalle forze dell’ordine.

Il tentativo di truffa e la scoperta

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il poliziotto, libero dal servizio, stava percorrendo la circonvallazione di Catania a bordo della propria auto. All’improvviso, ha sentito un forte rumore provenire dalla fiancata destra del veicolo, come se avesse urtato qualcosa. Poco dopo, il 22enne di Siracusa si è avvicinato, facendo segno di accostare.

Una volta scesi entrambi dalle rispettive auto, il giovane ha sostenuto di aver subito la rottura dello specchietto laterale e ha chiesto un risarcimento. Tuttavia, il poliziotto, certo di non aver causato alcun incidente, ha deciso di verificare la situazione. Ha così notato che il ragazzo, con un gesto rapido, aveva tracciato un segno sulla fiancata dell’auto usando un colore di cera, simulando così un danno inesistente.

L’intervento della Polizia e la confessione

Resosi conto della messinscena, il poliziotto si è qualificato, mettendo fine al tentativo di truffa. Il 22enne, colto di sorpresa, è scoppiato in lacrime. Nel frattempo, sono stati chiamati i colleghi della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno raggiunto il luogo del finto incidente. Gli agenti hanno identificato il giovane, che ha ammesso di aver simulato l’impatto e ha spiegato nei dettagli il modus operandi utilizzato per truffare automobilisti ignari.

Il metodo della “truffa dello specchietto”

Secondo quanto riferito dal 22enne, la tecnica prevedeva la scelta di un punto strategico dove appostarsi, il parcheggio dell’auto ai margini della carreggiata e il lancio di una caramella contro il veicolo in transito. Il rumore prodotto serviva a simulare la rottura dello specchietto, convincendo così l’automobilista a fermarsi. In pochi minuti, approfittando della confusione, il truffatore tracciava un segno con un colore di cera sulla fiancata dell’auto, rendendo più credibile il danno e avviando una trattativa per ottenere un risarcimento in denaro, solitamente compreso tra 100 e 500 euro.

Precedenti e perquisizione

Dagli accertamenti svolti dagli agenti è emerso che il giovane si sarebbe ormai specializzato in questo genere di truffe, come dimostrato dai suoi numerosi precedenti specifici. All’interno della sua auto sono stati trovati caramelle, colori a cera e denaro contante, ritenuto il probabile provento di altri raggiri.

Per la sua condotta, il 22enne è stato denunciato per tentata truffa,

