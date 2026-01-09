22enne segnalato per spaccio tramite Youpol, nascondeva la droga nel terriccio dei vasi: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 22enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dalla Polizia di Stato a Teramo. Il soggetto, un ragazzo albanese, è stato fermato nei pressi della sua abitazione a Bellante Stazione dopo essere stato segnalato dai cittadini tramite l’applicazione Youpol. L’intervento è stato eseguito durante un servizio mirato a verificare le segnalazioni ricevute.

L’efficienza di Youpol

Come anticipato, l’operazione che ha portato all’arresto del giovane è stata resa possibile grazie alle segnalazioni inviate dai cittadini attraverso l’applicazione Youpol. L’app, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store per dispositivi mobili e computer, permette agli utenti di inviare messaggi e immagini direttamente alle centrali operative delle Questure, anche in forma anonima.

Sebbene non sostituisca il numero di emergenza, rappresenta uno strumento innovativo per comunicare con le forze dell’ordine e segnalare comportamenti sospetti o illeciti.

L’arresto in flagranza a Bellante Stazione

Giovedì 8 gennaio, durante un servizio specifico organizzato per rispondere alle segnalazioni ricevute tramite Youpol, gli agenti della Squadra Mobile di Teramo hanno arrestato in flagranza un giovane albanese di 22 anni.

Il ragazzo è stato fermato nei pressi della sua abitazione. Al momento del controllo ha tentato invano di disfarsi di 3 involucri di cocaina, cercando di ingoiarli. Tuttavia il tentativo è stato immediatamente bloccato dagli agenti, che hanno proceduto a perquisirlo.

La cocaina nascosta nei vasi

La perquisizione, estesa sia alle automobili che all’abitazione del giovane, ha permesso di recuperare inizialmente le 3 dosi di cocaina che il ragazzo aveva cercato di ingerire.

Successivamente gli agenti hanno scoperto altre 17 dosi di sostanza stupefacente, accuratamente nascoste nel terriccio dei vasi posti sulle scale dell’abitazione. In totale sono state sequestrate 20 dosi di cocaina, già suddivise e pronte per essere cedute, secondo quanto ipotizzato dagli investigatori.

Gli arresti domiciliari

Durante la perquisizione domiciliare la Polizia ha rinvenuto anche materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice ha successivamente confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le segnalazioni a portata di click

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per ribadire l’importanza delle segnalazioni da parte dei cittadini, sia tramite il numero di emergenza, in caso di necessità di intervento immediato, sia attraverso l’applicazione Youpol.

Quest’ultima consente di segnalare comportamenti illeciti anche in forma anonima, contribuendo in modo significativo all’attività di prevenzione e repressione dei reati sul territorio.

