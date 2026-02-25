Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e il sequestro di hashish e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Como. Un 22enne italiano residente a Maslianico è stato fermato nel pomeriggio di ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di droga e contanti senza giustificazione. L’azione è stata svolta nell’ambito di servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga nella zona.

Controllo antidroga a Como

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato la Squadra Mobile di Como ha intensificato i controlli su alcuni soggetti sospettati di essere coinvolti in attività illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tra questi, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un giovane di 22 anni residente a Maslianico, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici e destinatario di provvedimenti amministrativi come l’avviso orale del Questore e un Daspo Fuori Contesto.

L’intercettazione e la perquisizione

Nel pomeriggio di ieri la sezione antidroga della Squadra Mobile ha seguito i movimenti del 22enne, ritenuto particolarmente attivo nello spaccio di droga nella zona. Dopo aver documentato alcuni suoi incontri sospetti per le strade di Maslianico, gli agenti lo hanno fermato e identificato.

Durante la perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di circa 500 euro in contanti, somma di cui non ha saputo fornire una spiegazione plausibile non avendo alcuna attività lavorativa.

Il sequestro di droga e denaro

Il controllo è stato quindi esteso all’abitazione del ragazzo a Maslianico. All’interno della sua camera gli agenti hanno rinvenuto quasi 600 grammi di hashish, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Sono stati inoltre trovati ulteriori 600 euro circa in contanti. Secondo gli investigatori, il denaro sequestrato, insieme a quello trovato addosso al giovane, sarebbe il provento dell’attività di spaccio.

I provvedimenti amministrativi e l’arresto

Il 22enne è stato condotto in Questura, dove è emerso che su di lui gravavano già alcuni provvedimenti amministrativi, tra cui un avviso orale del Questore e un Daspo Fuori Contesto, emessi recentemente a causa della sua inclinazione a delinquere.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, associato presso la Casa Circondariale di Como in attesa del processo per direttissima fissato per la mattinata successiva.

L’operazione della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio piano di controlli e accertamenti finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Como.

Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio e a intervenire tempestivamente nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi o recidivi, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e arginare il traffico di droga.

