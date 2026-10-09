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Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Napoli. Il ragazzo è stato sorpreso da un vigilante mentre rubava un cellulare dall’interno di un’auto: una volta scoperto, il 22enne ha lanciato un estintore contro l’addetto alla sorveglianza, che ha dato l’allarme. I poliziotti intervenuti lo hanno arrestato per rapina impropria e danneggiamento.

Il tentato furto a Napoli

L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

La Sala Operativa della polizia di Napoli aveva ricevuto una segnalazione relativa a un individuo intento a rubare all’interno di un’autovettura parcheggiata in via Benedetto Brin.

L’intervento della polizia

Gli agenti sono giunti rapidamente sul posto, sorprendendo il sospettato mentre cercava di allontanarsi dal parcheggio.

Il giovane, identificato come un 22enne con precedenti di polizia, è stato immediatamente bloccato. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un cellulare risultato poi essere la refurtiva sottratta poco prima da un veicolo in sosta.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto riferito dall’addetto alla vigilanza, il giovane era stato sorpreso all’interno dell’auto mentre cercava di asportare il telefono.

Accortosi della presenza del vigilante, il 22enne ha reagito in modo violento, e ha lanciato contro di lui un estintore nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Il gesto ha fatto sì che si configurasse il reato di rapina impropria, aggravando la sua posizione.

Gli episodi di violenza nell’auto di servizio

Una volta condotto all’interno dell’auto di servizio della Polizia, il giovane ha dato in escandescenza. Ha iniziato a colpire con calci e pugni il finestrino del veicolo, riuscendo a danneggiarlo.

Questo comportamento ha portato all’ulteriore contestazione del reato di danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione.

L’arresto e la restituzione della refurtiva

Al termine dell’intervento, il 22enne è stato tratto in arresto dagli agenti intervenuti.

Il cellulare sottratto è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

IPA