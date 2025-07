Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina e una denuncia per detenzione di armi e droga a Como. Un giovane marocchino di 22 anni, regolarmente residente in Italia e anagraficamente domiciliato a Torino, è stato fermato dopo aver aggredito un dipendente di un supermercato durante un tentativo di furto. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello e di oltre mezzo etto di GHB, nota come “droga dello stupro”. L’episodio si è verificato intorno alle 18.30 in piazza S. Agostino, a Como, e ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Il giovane è stato arrestato per rapina e denunciato per detenzione di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri, quando le volanti sono state chiamate a intervenire in piazza S. Agostino a Como. La segnalazione riguardava un furto avvenuto all’interno di un supermercato, dove il responsabile era riuscito a fuggire, inseguito da due dipendenti dell’esercizio commerciale.

L’inseguimento e l’aggressione

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, gli agenti hanno immediatamente avviato le ricerche nella direzione di fuga indicata dai testimoni. Il gruppetto è stato individuato in via per Torno, dove si è scoperto che uno dei dipendenti, nel tentativo di bloccare il ladro, aveva ricevuto un violento pugno in faccia, cadendo a terra. L’aggressione ha aggravato la posizione del giovane, trasformando il furto in rapina secondo la normativa vigente.

L’arresto e la perquisizione

Il 22enne marocchino è stato preso in consegna dagli agenti e fatto salire sull’auto di servizio. Durante la perquisizione personale, nello zaino del giovane sono stati rinvenuti diversi oggetti compromettenti: la merce appena sottratta dal supermercato, per un valore di quasi 30 euro, un coltello con una lama di 20 centimetri e un barattolo contenente più di mezzo etto di GHB, una sostanza stupefacente nota per i suoi effetti sedativi e pericolosamente utilizzata in contesti criminali.

Le testimonianze e la restituzione della merce

Una volta condotto in Questura, gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti e dei dipendenti coinvolti, ricostruendo così la dinamica dei fatti. La proprietà del supermercato ha formalizzato la denuncia, mentre la merce rubata, ancora in condizioni di essere venduta, è stata restituita all’esercizio commerciale.

Le accuse e la procedura giudiziaria

Il giovane marocchino è stato arrestato con l’accusa di rapina e denunciato per detenzione di armi e droga, con l’ulteriore aggravante della finalità di spaccio. Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’arresto, ha disposto il rito direttissimo, fissando l’udienza per questa mattina alle 11.00.

La posizione amministrativa e le possibili conseguenze

Nonostante il giovane sia in possesso di un permesso di soggiorno regolare, la sua posizione amministrativa verrà attentamente valutata dagli agenti dell’ufficio immigrazione di Como. Saranno loro a stabilire se adottare ulteriori provvedimenti a suo carico, in base alla gravità dei reati contestati e alla normativa vigente in materia di immigrazione.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza

L’episodio ha riportato l’attenzione sulla sicurezza nelle aree commerciali e sulla necessità di un controllo costante del territorio. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze più gravi sia per i dipendenti del supermercato che per i cittadini presenti nella zona. La presenza di armi e sostanze stupefacenti, inoltre, sottolinea la pericolosità di situazioni che possono degenerare rapidamente.

Il ruolo delle forze dell’ordine

La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni per prevenire e contrastare episodi di furto, rapina e spaccio. La segnalazione tempestiva da parte dei dipendenti del supermercato ha consentito agli agenti di intervenire rapidamente e di assicurare alla giustizia il responsabile.

Conclusioni

L’arresto del giovane marocchino rappresenta un esempio di come la sinergia tra cittadini e forze dell’ordine possa portare a risultati concreti nella lotta alla criminalità. Resta ora da vedere quali saranno le decisioni della magistratura e dell’ufficio immigrazione in merito alla posizione del 22enne, che dovrà rispondere delle accuse di rapina, detenzione di armi e spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA