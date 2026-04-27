22enne vuole essere ricoverato a Cremona e i medici dicono no, poi il caos: porte rotte e insulti ai sanitari
Un 22enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato all’Ospedale di Cremona e allontanato dalla città per 4 anni.
Presso l’Ospedale Maggiore di Cremona, un cittadino italiano di 22 anni è stato denunciato per danneggiamento aggravato dopo aver dato in escandescenze nel reparto di pronto soccorso. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro la persona e il patrimonio, è stato anche destinatario di un “Foglio di Via” che gli impedirà di tornare in città per 4 anni.
I fatti: escandescenze e danneggiamento in ospedale
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 23 aprile durante un normale servizio di controllo del territorio svolto dalle Volanti della Questura di Cremona.
Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il giovane, residente fuori città, si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Cremona chiedendo di essere ricoverato, nonostante non sussistessero i presupposti medici per il ricovero. Dopo aver appreso il diniego da parte del personale sanitario, il ragazzo ha reagito in modo violento, insultando gli operatori e colpendo con calci due porte del reparto, causandone il danneggiamento aggravato. Successivamente si è allontanato dalla struttura ospedaliera.
L’intervento della Polizia e la denuncia
Le Volanti della Polizia di Stato di Cremona sono intervenute tempestivamente, riuscendo a rintracciare il giovane poco dopo l’accaduto. L’uomo è stato accompagnato in Questura, dove è stato formalmente denunciato per il reato di danneggiamento aggravato. La sua condotta, già aggravata dai precedenti penali, ha portato le autorità a disporre ulteriori misure nei suoi confronti.
Il provvedimento di allontanamento
Oltre alla denuncia, nei confronti del ventiduenne è stato emesso un “Foglio di Via” obbligatorio, che gli vieta di fare ritorno a Cremona per 4 anni. Tale misura di prevenzione viene adottata per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire il ripetersi di episodi simili.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.