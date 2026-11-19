Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un giovane di 22 anni è stato messo in sicurezza dalla Polizia ferroviaria dopo aver manifestato l’intenzione di suicidarsi. L’intervento è avvenuto alla stazione di Torino Lingotto, dove il ragazzo è stato raggiunto tempestivamente dalle pattuglie e allontanato dai binari.

Torino, stazione Lingotto: ragazzo vuole suicidarsi e chiama il 112

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, mercoledì 10 novembre il giovane ha contattato il numero unico di emergenza 112 e ha riferito di trovarsi nella stazione di Torino. Durante la chiamata ha espresso la volontà di compiere un gesto estremo.

Il dialogo con gli operatori

L’operatore del Centro Operativo Compartimentale della Polizia ferroviaria lo ha trattenuto al telefono, conversando con lui per convincerlo a desistere. Nel frattempo sono intervenute sul posto le pattuglie del Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d’Aosta.

Dopo un lungo dialogo con gli operatori, il ragazzo ha rinunciato al suo intento. Gli agenti lo hanno quindi accompagnato lontano dai binari e messo in sicurezza, evitando che la situazione avesse conseguenze tragiche.