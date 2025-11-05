Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri. Le manette sono scattate per associazione a delinquere finalizzata a furti di autovetture. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Avellino, è stato adottato su richiesta della Procura della Repubblica, dopo indagini coordinate dai Carabinieri della Compagnia di Solofra e condotte tra marzo e giugno 2025 nelle province di Avellino e Salerno.

Le indagini e l’operazione dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio questa mattina con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cinque persone, di età compresa tra 20 e 44 anni. Di queste, quattro sono state condotte in carcere, mentre una è stata posta agli arresti domiciliari. Gli indagati sono ritenuti gravemente coinvolti, allo stato delle indagini, in un’organizzazione dedita alla commissione di plurimi delitti contro il patrimonio, in particolare furti di autovetture.

Il periodo e le aree colpite

L’attività investigativa si è concentrata su una serie di furti avvenuti tra marzo e giugno 2025. Le province maggiormente interessate sono state quelle di Avellino e Salerno, dove la banda avrebbe agito con un modus operandi particolarmente professionale e ripetuto nel tempo. L’azione dei Carabinieri si è inserita in un più ampio piano di contrasto alla criminalità predatoria nel territorio.

Le modalità operative della banda

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe messo a segno 23 furti di autoveicoli. Di questi, 15 veicoli sono stati successivamente rinvenuti e restituiti ai legittimi proprietari. L’attività investigativa ha permesso di delineare un quadro indiziario solido, grazie anche all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alla ricostruzione dei percorsi seguiti dai veicoli rubati.

Il ruolo della videosorveglianza e della collaborazione delle vittime

Un elemento chiave per il successo delle indagini è stato rappresentato dalla presenza di un efficiente sistema di videosorveglianza nei luoghi in cui sono avvenuti i furti. Le immagini raccolte hanno consentito ai Carabinieri di individuare i responsabili e ricostruire le dinamiche dei reati. Fondamentale si è rivelata anche la collaborazione delle vittime, che ha contribuito a rafforzare il quadro probatorio.

Il coordinamento tra Procura e Carabinieri

L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, che ha lavorato in stretta sinergia con il Comando Provinciale dei Carabinieri. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, a conferma della gravità degli indizi raccolti a carico degli indagati.

