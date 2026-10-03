23enne accoltellata a Salerno, in casa dell'arrestato Costantino Puopolo trovati manoscritti ora al vaglio

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La Procura di Salerno, con una nota stampa, ha annunciato l’arresto di Costantino Puopolo, 57 anni, accusato di essere l’uomo che il 23 settembre ha accoltellato una ragazza di 23 anni nel centro storico della città. Nello stesso comunicato si legge che contestualmente all’arresto, la Squadra Mobile ha effettuato una perquisizione nell’abitazione privata dell’uomo, ad Ariano Irpino (Avellino), dove oltre agli indumenti compatibili con quelli indossati la sera dell’aggressione sono stati trovati “appunti manoscritti sui quali sono in corso approfondimenti“.

Gli appunti trovati in casa del 57enne

Le indagini sono ancora in corso. In una nota diffusa dalla Procura di Salerno si legge che nella serata del 2 ottobre, quando ad Ariano Irpino la Squadra Mobile ha eseguito l’arresto di Costantino Puopolo, 57 anni, su disposizione della Procura di Salerno, gli agenti hanno effettuato anche una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del sospettato.

All’interno, si legge, il personale della Polizia ha rinvenuto indumenti compatibili con quelli indossati il 23 settembre, con i quali è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza.

Non è tutto. Gli agenti hanno sequestrato “appunti manoscritti sui quali sono in corso approfondimenti”. Su quegli appunti sarebbero impressi alcuni pensieri dell’uomo, scrive Ottopagine. Non si esclude che tra quelle pagine scritte a mano si nasconda il movente dell’aggressione.

Come noto, la mattina di sabato 3 ottobre Costantino Puopolo ha incontrato il suo legale Domenico Carchia, il quale ha riferito alla stampa che il suo assistito si dichiara innocente. Il 57enne, al quale è stato contestato il reato di tentato omicidio, si trova attualmente nel carcere di Ariano Irpino.

L’arresto di Costantino Puopolo

Le manette sono scattate nella tarda serata di venerdì 2 ottobre. Poche ore prima la Questura di Salerno aveva diffuso due fotogrammi di un uomo sospettato di essere l’autore dell’aggressione avvenuta il 23 settembre nel centro storico di Salerno, quando una giovane di 23 anni è stata accoltellata alla nuca da un uomo che non conosceva.

Il pm titolare delle indagini ha mostrato alla vittima i fotogrammi che ritraevano l’uomo, immortalato dagli occhi elettronici dell’area di largo San Tommaso D’Aquino sia nei momenti precedenti all’agguato, sia in quelli successivi. La 23enne ha subito riconosciuto il suo aggressore.

Il racconto della 23enne accoltellata a Salerno

I fatti risalgono alle 21:30 del 23 settembre. La ragazza stava passeggiando per il centro storico di Salerno, e stava “aspettando l’orario per fare una videochiamata in tranquillità sui gradoni”, ha raccontato a Dentro la Notizia. Improvvisamente è stata attaccata alle spalle da un uomo. La ragazza è stata raggiunta da una coltellata sulla parte sinistra della nuca. Durante l’aggressione, l’assalitore non proferiva parola.

“Mi ha dato una o due coltellate; ha visto che mi sono alzata, mi ha dato dei cazzotti, e poi sono scappata”, ha spiegato la 23enne. Mentre veniva aggredita, avrebbe chiesto allo sconosciuto chi fosse e cosa volesse, ma l’uomo non rispondeva. Trasportata in codice rosso all’ospedale, è stata dimessa l’indomani mattina. Fortunatamente la lama, che le ha lasciato una ferita lunga 7 centimetri, non ha intaccato parti vitali.