23enne accoltellato al polmone fuori da una discoteca a Napoli, accerchiato e aggredito da gruppo di giovani

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I carabinieri sono stati chiamati nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre dai sanitari dell’ospedale San Paolo di Napoli. Un 23enne di Macerata Campania (Caserta), ha raccontato di essere stato accerchiato e accoltellato da un gruppo di giovani fuori da una discoteca del quartiere Coroglio, a ridosso di Posillipo, per motivi ancora da chiarire. I fendenti lo hanno raggiunto al polmone destro e alla zona lombare destra.

23enne accoltellato a Napoli

I fatti risalgono alle 5 del mattino di domenica 1° novembre. Un 23enne ha raccontato ai carabinieri di essere stato accerchiato, aggredito e successivamente accoltellato all’esterno di una discoteca del quartiere Coroglio di Napoli. Ad aggredirlo sarebbe stato un gruppo di giovani.

La vittima è stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale San Paolo, dove i sanitari hanno infine richiesto l’intervento dei carabinieri.

Presso il nosocomio, quindi, sono arrivati i militari del Nucleo Radiomobile che hanno raccolto la testimonianza del ferito. Il 23enne è stato raggiunto da due fendenti, uno al polmone destro e l’altro nella zona lombare destra.

Il Quotidiano del Sud scrive che il ragazzo, incensurato, è residente a Macerata Campania, in provincia di Caserta, ma è originario di Santa Maria Capua Vetere. Il Corriere della Sera riporta che le sue condizioni di salute sono gravi, ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini del Nucleo Radiomobile

Per il momento i carabinieri di Bagnoli conoscono soltanto la versione della vittima. Le indagini sono partite subito: il 23enne ha spiegato di essere stato avvicinato, accerchiato e aggredito. Lo stesso ferito non è stato in grado di riferire i motivi dell’accoltellamento.

Gli aggressori sarebbero stati suoi coetanei, ma non è dato sapere se questi ultimi conoscessero la vittima. In questo momento l’aggredito è in attesa del referto, scrive Napoli Today.

L’aggressione mentre tornava alla sua auto

Repubblica aggiunge più dettagli. Secondo il giovane, intorno alle 5 del mattino avrebbe lasciato il locale e si stava dirigendo verso il luogo in cui aveva parcheggiato la sua auto.

Fino a quel momento era in compagnia di alcuni amici, ma la sua compagnia aveva deciso di rimanere ancora nel locale. Una volta raggiunta l’auto, avrebbe dunque incontrato il branco che lo aspettava. Gli aggressori sarebbero stati in quattro. Ai militari, inoltre, il 23enne ha raccontato che prima di quel momento non aveva avuto alcun litigio mentre si trovava nel locale.