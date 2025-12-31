Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per estorsione e spaccio di stupefacenti dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia durante la Vigilia di Natale. Un giovane di 23 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato rintracciato e tratto in arresto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Brescia su proposta della Procura della Repubblica. L’uomo era latitante da oltre un anno e 3 mesi dopo essersi sottratto agli arresti domiciliari presso una comunità di Palazzo sull’Oglio. L’arresto è stato eseguito presso un supermercato di via Armando Diaz, dove il giovane è stato trovato in possesso di mezzo etto di hashish e 150 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Il profilo del latitante e i precedenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione che ha portato all’arresto del giovane bresciano si è svolta nella serata della Vigilia di Natale. Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale cittadino su proposta della Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto già noto per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti.

L’uomo arrestato, un 23enne originario di Brescia, era senza fissa dimora e aveva accumulato numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità. In particolare, si era reso responsabile, insieme a un complice anch’esso pluripregiudicato, di estorsione ai danni di un ragazzo di 19 anni. I due avevano sottratto con minacce e sfruttando la propria forza intimidatrice la somma di 1.500 euro alla vittima.

Dalla misura cautelare alla latitanza

A seguito di questi fatti, nell’agosto 2024, il giovane era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità di Palazzo sull’Oglio. Tuttavia, dopo soli 4 giorni, si era dato alla fuga, rendendosi irreperibile e iniziando così una latitanza durata oltre un anno e 3 mesi. Il Tribunale di Brescia aveva quindi aggravato la misura cautelare, sostituendola con la custodia in carcere.

L’arresto presso il supermercato

La lunga latitanza del giovane si è conclusa nella serata della Vigilia di Natale, quando gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato presso un supermercato di via Armando Diaz. Durante la perquisizione personale, gli investigatori hanno trovato in suo possesso circa mezzo etto di hashish, già pronto per essere ceduto a clienti locali, e 150 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.

Le accuse e la denuncia

Il giovane è stato quindi condotto presso gli uffici della Questura di Brescia, dove è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle procedure di polizia giudiziaria, è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale “Canton Mombello” di Brescia.

Le indagini sulle complicità

Sono attualmente in corso ulteriori indagini per individuare eventuali complici e appoggi che avrebbero consentito al giovane di garantirsi la latitanza per oltre un anno e 3 mesi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la rete di contatti che ha permesso all’uomo di sfuggire alla cattura per così tanto tempo.

Le misure di prevenzione personale

In considerazione dei precedenti penali e della pericolosità sociale dell’individuo, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale prevista dal Codice delle Leggi Antimafia: l’Avviso Orale di Pubblica Sicurezza, finalizzato alla successiva ed eventuale applicazione della Sorveglianza Speciale.

IPA