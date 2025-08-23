23enne fa la tac al policlinico di Roma e accusa l'operatore di molestie, lo sfogo in lacrime dall'ospedale

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Marzia Sardo, studentessa 23enne siciliana che vive a Roma, ha accusato un dipendente del policlinico Umberto I di molestie. La ragazza si è recata al pronto soccorso per una forte emicrania. Il personale sanitario ha deciso di sottoporla a una tac. Lei ha chiesto se dovesse togliersi il reggiseno. Uno degli operatori presenti le avrebbe così risposto: ““Se vuoi toglierti il reggiseno, fai tutti contenti”. La 23enne, in lacrime, ha raccontato la vicenda tramite un video divulgato su Instagram e TikTok.

Roma, ospedale policlinico Umberto I: 23enne accusa di molestie l’operatore

L’episodio a cui fa riferimento Marzia si è verificato intorno alle ore 21 di giovedì 22 agosto. La 23enne, colpita da un intenso mal di testa, è andata al pronto soccorso.

“Stavo malissimo, non riuscivo a tenere gli occhi aperti”, ha spiegato. Dopo una prima visita, i medici hanno deciso di farle fare una tac nel reparto di Radiologia.

ANSA

A quel punto le è stato detto di levare gli orecchini e anche la mascherina che indossava perché all’interno aveva il ferretto.

“La portavo perché in pronto soccorso sospettavano che avessi il Covid”, ha raccontato la studentessa che ha aggiunto di aver domandato se dovesse togliersi anche il reggiseno in quanto provvisto di un ferretto.

“No, perché la Tac è alla testa, non arriva al petto”, le hanno spiegato. Poi l’esternazione di uno degli operatori sanitari presenti: “Ma se vuoi toglierlo, fai tutti felici”.

“Non ho sentito ridere, ma nemmeno la voce di qualcuno che ha detto al collega quanto fosse inadeguata quella frase”, ha spiegato Marzia che considera quanto scandito dall’operatore una molestia verbale, commessa “da chi in un momento duro come quello, di fragilità estrema, avrebbe solo dovuto prendersi cura di me”.

La giovane, raggiunta dal quotidiano La Repubblica, ha aggiunto che l’uomo della frase incriminata “ha più di 50 anni, brizzolato, con barba, con pochi capelli, quasi pelato”.

La tac e la frase: “Sono rimasta pietrificata”

“Quando ho sentito quella frase sono rimasta pietrificata, poi ho reagito raccontando l’accaduto davanti alla telecamera”, ha riferito sempre la giovane nel video pubblicato dal bagno dell’ospedale, con l’ago cannula ancora infilato nel braccio.

Ha inoltre spiegato di aver deciso di denunciare perché ritiene che simili condotte vadano fatte emergere e vadano condannate.

Critiche alla studentessa sui social

Il video è stato molto commentato sui social. E come ha reagito chi lo ha visionato? “Ho notato due reazioni opposte: da una parte tante donne che mi hanno ringraziata per il coraggio, dall’altra tanti commenti negativi”.

Marzia ha raccontato che c’è chi l’ha attaccata accusandola di voler fare del male a un lavoratore. “Come ti permetti di rovinare la vita di una persona?”, le ha scritto in privato una signora, preoccupata per le possibili conseguenze per l’operatore sanitario.

C’è anche chi le ha consigliato di farsi “una risata”. La 23enne, dopo aver letto diverse critiche, ha scelto di chiudere i commenti: “Sono quindi stata costretta a disattivare i commenti: oltre alla molestia, ho subito victim blaming”.

Il Policlinico Umberto I ha proceduto avviando “un’attività istruttoria interna al fine di valutare se ci siano stati dei comportamenti da parte di dipendenti tali da essere oggetto di interventi sanzionatori”.