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Un 23enne è stato arrestato a Caltanisetta per lesioni personali aggravate e violazione di domicilio. Il giovane è stato fermato dopo aver aggredito l’ex compagna incinta nella sua abitazione. L’episodio si è verificato lunedì mattina, quando l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, si è introdotto con la forza nell’appartamento della donna, colpendola e danneggiando i suoi effetti personali.

I fatti: aggressione e intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto in flagranza di reato, a seguito di una richiesta di intervento giunta alla linea di emergenza. Gli agenti della sezione volanti sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo il giovane nella camera da letto della vittima, dove si era nascosto dopo l’aggressione.

Lunedì mattina, il ventitreenne ha raggiunto l’abitazione dell’ex compagna, incinta al settimo mese, e ha danneggiato la porta d’ingresso per introdursi all’interno. Una volta dentro, ha aggredito la donna con schiaffi e spintoni, strappandole il cellulare di mano e distruggendolo. La vittima, già in una condizione di particolare vulnerabilità, ha subito l’ennesima violenza da parte dell’uomo, che in passato si era già reso protagonista di comportamenti analoghi.

I precedenti e le misure adottate

L’aggressore era già stato indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori nei confronti della stessa donna. Nel mese di febbraio dell’anno precedente, il Questore di Caltanissetta lo aveva già avvisato oralmente, segnalando la gravità delle sue condotte. Nonostante ciò, il giovane ha continuato a perseguitare la vittima, fino all’episodio culminato con il recente arresto.

L’arresto e le decisioni dell’Autorità giudiziaria

Gli agenti, giunti sul posto dopo la chiamata di emergenza, hanno trovato il ventitreenne nella camera da letto della donna, coricato con i vestiti ancora addosso. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Le misure cautelari e il rispetto della presunzione di innocenza

Il giorno successivo, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati. All’imputato è stato prescritto di mantenersi ad almeno mille metri di distanza dalla donna e di non comunicare in alcun modo con lei.

IPA