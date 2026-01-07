Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 23enne è stato denunciato per danneggiamento a Como. Il giovane, originario della Tunisia e senza fissa dimora, è stato fermato dopo aver lanciato pietre contro alcune auto in sosta. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, è stato identificato e denunciato, mentre sono in corso valutazioni su eventuali provvedimenti amministrativi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti nella serata di lunedì, quando una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como è intervenuta in Via Bellinzona a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini. Questi ultimi avevano notato il giovane tunisino, in evidente stato di alterazione alcolica, mentre lanciava pietre contro le auto parcheggiate lungo la strada.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 20.30 di sabato sera tramite il 112 NUE, il Numero Unico di Emergenza. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e si sono messi sulle tracce dell’uomo. Nel frattempo, una pattuglia della Polizia Svizzera aveva già intercettato il 23enne mentre cercava di attraversare il confine, riportandolo in dogana dove è stato preso in consegna dagli agenti italiani.

L’identificazione e i precedenti

Una volta condotto in Questura, il giovane è stato sottoposto a una completa identificazione. È emerso che il tunisino era già gravato da numerosi precedenti di polizia, tra cui ricettazione, lesioni personali, violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre a danneggiamenti seguiti da incendi. Inoltre, su di lui pendeva un Ordine di lasciare il territorio nazionale con relativa espulsione emesso nel mese di dicembre.

Le conseguenze e i provvedimenti

Al termine degli accertamenti, il 23enne è stato denunciato per danneggiamento. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Como sta ora valutando i provvedimenti amministrativi più idonei da adottare nei suoi confronti, in considerazione della sua posizione irregolare sul territorio nazionale e dei precedenti accumulati.

