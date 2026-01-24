Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato fermato per possesso di arma clandestina al termine di un’operazione condotta dai Carabinieri a Corigliano Calabro. Il soggetto, un pregiudicato di 23 anni, è stato sottoposto a fermo dopo il ritrovamento di una pistola semiautomatica con matricola abrasa nell’ambito di un’attività di contrasto ai traffici di armi illegali nella zona. L’arma, pronta all’uso, è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per verificare se sia stata impiegata in altri episodi criminali.

Il fermo a Corigliano Calabro

L’operazione è stata portata a termine dai militari della Stazione di Corigliano Calabro Scalo, vicino Cosenza, che da alcuni giorni stavano monitorando un noto pregiudicato locale sospettato di detenere armi in modo illecito.

L’attività investigativa si è inserita in una più ampia manovra di contrasto ai traffici di armi clandestine predisposta per arginare il fenomeno nella zona.

Le indagini e la perquisizione

I militari, dopo aver raccolto elementi che facevano sospettare la presenza di armi nella disponibilità dell’indagato, hanno deciso di intervenire presso l’abitazione del sospettato.

La perquisizione domiciliare, condotta con particolare attenzione, non ha inizialmente portato al rinvenimento di oggetti illegalmente detenuti. Tuttavia i controlli sono stati estesi anche alle pertinenze dell’immobile, comprese le strutture adiacenti ormai in disuso.

Il ritrovamento dell’arma

Durante la perquisizione di un edificio attiguo ormai abbandonato, i Carabinieri hanno scoperto un involucro ben nascosto all’interno di una canna fumaria.

All’interno è stata trovata una pistola semiautomatica marca HS Produkt SF 19 calibro 9×21, con la matricola abrasa e dotata dei relativi caricatori. I primi accertamenti hanno confermato che l’arma era perfettamente funzionante e pronta all’uso, in ottimo stato di conservazione.

Accertamenti e indizi di responsabilità

Dopo il rinvenimento della pistola i Carabinieri hanno avviato specifici accertamenti che hanno permesso di raccogliere indizi di responsabilità a carico del pregiudicato destinatario della perquisizione.

Gli elementi raccolti hanno portato a ritenere che l’uomo fosse coinvolto nella detenzione illegale di armi, motivo per cui è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

Le conseguenze del fermo

Ultimate le procedure di legge il soggetto fermato è stato trasferito presso il carcere di Castrovillari. Nel frattempo, sulla pistola sequestrata verranno effettuati approfonditi esami di laboratorio, anche di natura balistica, per verificare se l’arma sia stata utilizzata in altri episodi di criminalità.

