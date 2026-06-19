23enne picchiato a Verona e fatto cadere da un’altezza di 8 metri, ha riportato lesioni permanenti: 4 arresti
Quattro giovani ai domiciliari a Verona per tentato omicidio e rapina aggravata: la vittima, 23 anni, ha riportato gravi lesioni permanenti.
È di quattro giovani sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Verona e provincia. I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari scaligero, a seguito di gravi indizi di colpevolezza per tentato omicidio e rapina pluriaggravata dall’uso di armi, maturati nell’ambito di una spedizione punitiva legata a contrasti per il piccolo spaccio e motivi personali.
La ricostruzione dei fatti
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare ha riguardato quattro giovani tra i 20 e i 25 anni: un cittadino pakistano, uno dominicano e due italiani. Tre di loro sono già stati arrestati, mentre sono in corso le ricerche per rintracciare il quarto componente del gruppo.
Le indagini, coordinate dalla Squadra Mobile di Verona e supportate dalla Polizia Scientifica, hanno permesso di ricostruire la dinamica di una vera e propria spedizione punitiva. Gli investigatori hanno analizzato filmati di videosorveglianza, tabulati telefonici e intercettazioni, riuscendo così a delineare il contesto in cui è maturato il grave episodio: pregressi contrasti legati al piccolo spaccio e alcuni commenti ritenuti inappropriati che la vittima avrebbe rivolto alla fidanzata di uno degli indagati.
L’aggressione e le conseguenze per la vittima
Il gruppo avrebbe attirato la vittima, un giovane veronese di 23 anni, in un luogo appartato e buio. Qui, secondo quanto accertato dagli inquirenti, si sarebbe consumata una violenta aggressione: la vittima sarebbe stata colpita ripetutamente al volto con calci e pugni, anche con l’ausilio di un tirapugni in metallo. L’attacco ha provocato la rottura della mascella e la perdita di numerosi denti.
Non contenti, gli indagati avrebbero spinto con forza il giovane, già sanguinante, facendolo precipitare da un’altezza di circa 7/8 metri sulla strada sottostante. Oltre alle gravi lesioni fisiche, la vittima sarebbe stata anche privata del denaro contante e degli effetti personali, configurando così una rapina aggravata.
Le condizioni della vittima
A seguito della caduta, il ventitreenne ha riportato una frattura esposta del femore e della rotula, oltre a un trauma craniofacciale che gli ha causato un’invalidità permanente. L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità di Verona, sia per la brutalità dell’azione sia per le motivazioni che l’hanno generata.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.