Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di quattro giovani sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Verona e provincia. I provvedimenti sono stati emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari scaligero, a seguito di gravi indizi di colpevolezza per tentato omicidio e rapina pluriaggravata dall’uso di armi, maturati nell’ambito di una spedizione punitiva legata a contrasti per il piccolo spaccio e motivi personali.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di custodia cautelare ha riguardato quattro giovani tra i 20 e i 25 anni: un cittadino pakistano, uno dominicano e due italiani. Tre di loro sono già stati arrestati, mentre sono in corso le ricerche per rintracciare il quarto componente del gruppo.

Le indagini, coordinate dalla Squadra Mobile di Verona e supportate dalla Polizia Scientifica, hanno permesso di ricostruire la dinamica di una vera e propria spedizione punitiva. Gli investigatori hanno analizzato filmati di videosorveglianza, tabulati telefonici e intercettazioni, riuscendo così a delineare il contesto in cui è maturato il grave episodio: pregressi contrasti legati al piccolo spaccio e alcuni commenti ritenuti inappropriati che la vittima avrebbe rivolto alla fidanzata di uno degli indagati.

L’aggressione e le conseguenze per la vittima

Il gruppo avrebbe attirato la vittima, un giovane veronese di 23 anni, in un luogo appartato e buio. Qui, secondo quanto accertato dagli inquirenti, si sarebbe consumata una violenta aggressione: la vittima sarebbe stata colpita ripetutamente al volto con calci e pugni, anche con l’ausilio di un tirapugni in metallo. L’attacco ha provocato la rottura della mascella e la perdita di numerosi denti.

Non contenti, gli indagati avrebbero spinto con forza il giovane, già sanguinante, facendolo precipitare da un’altezza di circa 7/8 metri sulla strada sottostante. Oltre alle gravi lesioni fisiche, la vittima sarebbe stata anche privata del denaro contante e degli effetti personali, configurando così una rapina aggravata.

Le condizioni della vittima

A seguito della caduta, il ventitreenne ha riportato una frattura esposta del femore e della rotula, oltre a un trauma craniofacciale che gli ha causato un’invalidità permanente. L’episodio ha destato particolare allarme nella comunità di Verona, sia per la brutalità dell’azione sia per le motivazioni che l’hanno generata.

IPA