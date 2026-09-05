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È di tre arresti e una vittima liberata il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di Bologna, dove un giovane di 23 anni è stato sequestrato e tenuto in ostaggio per ottenere un riscatto. L’intervento degli agenti ha permesso di fermare i responsabili, tutti giovanissimi, tra cui anche un minorenne.

Il racconto della vittima e la richiesta di riscatto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la fidanzata e un amico della vittima hanno deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. I due si sono insospettiti dopo che i contatti con il 23enne si erano improvvisamente interrotti. Successivamente, le comunicazioni sono riprese, ma solo su applicazioni particolari, scelte dai sequestratori per la loro difficoltà di intercettazione.

Durante una delle rare conversazioni con i suoi cari, il giovane ha avuto modo di riferire la sua drammatica situazione: ha raccontato di essere stato rapito, caricato con la forza su un veicolo, immobilizzato ai polsi con delle fascette e percosso. I sequestratori lo hanno poi condotto in un casolare isolato, situato “in mezzo ai boschi”. La sua liberazione è stata subordinata al pagamento di una somma di denaro, da lasciare in aperta campagna all’interno di uno zaino, secondo le istruzioni fornite dai malviventi.

L’operazione della Polizia e la liberazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile felsinea hanno predisposto un articolato dispositivo di controllo nei pressi del luogo designato per lo scambio. Grazie a questa strategia, la Polizia è riuscita a rintracciare la vittima proprio mentre veniva trasportata in auto verso il punto concordato per la consegna del riscatto.

Nel corso dell’operazione, le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto delle tre persone coinvolte nel sequestro, tutte di giovane età e una addirittura minorenne. Il 23enne sequestrato è stato liberato e affidato alle cure mediche: le percosse subite durante la prigionia gli hanno procurato lesioni giudicate guaribili in 31 giorni.

Il contesto e le indagini in corso

L’episodio ha scosso la comunità della provincia di Bologna, dove la rapidità d’azione della Polizia ha evitato conseguenze più gravi per la vittima. Gli investigatori stanno ora approfondendo le indagini per chiarire tutti i dettagli della vicenda e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili. L’ultima occorrenza di Bologna è stata resa cliccabile per ulteriori approfondimenti sulla città.

IPA