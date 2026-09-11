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È stata salvata in extremis una giovane di Ravenna di 23 anni, grazie a un intervento tempestivo e coordinato delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco. La ragazza, che aveva manifestato sui social l’intenzione di compiere un gesto estremo, è stata tratta in salvo proprio mentre stava per lasciarsi cadere dal balcone della sua abitazione. L’azione congiunta è stata resa possibile dalle segnalazioni degli amici e dalla rapidità delle operazioni di soccorso.

Segnalazione e allarme: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato quando alcuni amici della giovane hanno contattato il Numero Unico di Emergenza 112. I conoscenti si sono preoccupati dopo aver letto un messaggio sui social network in cui la ragazza esprimeva la volontà di compiere un gesto estremo. La segnalazione ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi.

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Ravenna si è precipitata presso l’abitazione situata nel centro cittadino. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che l’appartamento era completamente chiuso dall’interno, rendendo impossibile l’accesso. A quel punto, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per forzare l’ingresso, consentendo così ai Carabinieri di entrare rapidamente nell’abitazione.

Il salvataggio sul balcone: attimi di tensione

Una volta all’interno, i Carabinieri hanno udito delle urla provenire dall’esterno dell’appartamento. Si sono quindi diretti verso il balcone, dove hanno individuato la giovane posizionata sul parapetto, pronta a lasciarsi cadere nel vuoto. Proprio in quell’istante cruciale, i militari sono riusciti ad afferrarla e a trattenerla, nonostante la ragazza tentasse di divincolarsi. L’hanno quindi riportata all’interno dell’abitazione, mettendola in salvo e scongiurando così un tentato suicidio.

Il ruolo decisivo della tempestività e della coordinazione

La perfetta sinergia tra Carabinieri e Vigili del Fuoco ha permesso di intervenire in modo rapido ed efficace. La tempestività delle operazioni è stata fondamentale per evitare conseguenze tragiche. L’azione congiunta ha interrotto l’imminente pericolo di vita, dimostrando l’importanza della collaborazione tra le diverse forze di soccorso.

Affidata alle cure dei sanitari

Una volta messa in sicurezza, la giovane è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul posto. La ragazza è stata quindi trasportata in ambulanza presso l’Ospedale Civile di Ravenna per gli accertamenti e le cure necessarie. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute.

IPA