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Una giovane donna è stata salvata in extremis dopo che, nella tarda serata di ieri, è stata trovata in procinto di compiere un gesto estremo presso l’ex centro commerciale Orceana Park di Orzinuovi (Brescia). L’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati da una chiamata al 112, ha permesso di evitare il peggio. La ragazza, una 23enne, è stata affidata alle cure dei sanitari per le valutazioni del caso.

L’intervento a Orzinuovi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, pochi minuti prima della mezzanotte una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 ha segnalato la presenza di una giovane donna con intenti suicidari presso l’ex centro commerciale “Orceana Park” di Orzinuovi (Brescia).

La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Verolanuova ha disposto con urgenza l’invio di una pattuglia della Stazione Carabinieri di Manerbio. Nel frattempo, gli operatori hanno mantenuto un contatto telefonico costante con la ragazza, monitorando la situazione e cercando di rassicurarla.

L’arrivo sul posto e la delicata operazione di salvataggio

Giunti all’ex Orceana Park, i militari sono riusciti a individuare rapidamente l’edificio in cui la giovane si era introdotta. Accedendo all’interno della struttura attraverso un varco nella recinzione, i Carabinieri hanno trovato la ragazza, una 23enne, sdraiata sul parapetto dell’edificio a un’altezza di oltre 15 metri dal suolo.

Mentre l’operatore della Centrale Operativa continuava a parlare con lei al telefono per distrarla e tranquillizzarla, i militari hanno instaurato un dialogo diretto con la giovane, riuscendo a guadagnarne la fiducia.

La messa in sicurezza e l’affidamento ai sanitari

Dopo alcuni minuti di dialogo, i Carabinieri sono riusciti a convincere la ragazza ad allontanarsi dal bordo del parapetto, mettendola così in sicurezza.

La giovane è stata quindi accompagnata all’esterno della struttura e affidata al personale sanitario del 118, già presente sul posto. Successivamente, è stata trasportata presso l’Ospedale di Iseo per le necessarie valutazioni specialistiche.

Il ruolo fondamentale della collaborazione tra forze dell’ordine e sanitari

L’episodio ha messo in luce l’importanza della tempestività e della collaborazione tra le forze dell’ordine e il personale sanitario. L’intervento coordinato ha permesso di monitorare costantemente la situazione, rassicurare la giovane e agire con prontezza per evitare conseguenze tragiche.

La sinergia tra la Centrale Operativa, la pattuglia intervenuta e il personale del 118 si è rivelata decisiva per il buon esito dell’operazione.

IPA