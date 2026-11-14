Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sei persone sono state arrestate in flagranza e altre 18 persone denunciate per la diffusione di materiale pedopornografico. L’indagine, condotta nell’ambito dell’operazione “Orione”, è partita dall’analisi dei dispositivi sequestrati a due persone già arrestate per pedopornografia online.

Le indagini sui gruppi Telegram

Gli investigatori della Polizia postale hanno esaminato i dispositivi e ricostruito l’attività di diversi gruppi Telegram, arrivando a individuare 24 persone coinvolte nella diffusione di materiale di pornografia minorile. I sei arrestati sono accusati di detenzione di un’ingente quantità di materiale pedopornografico e, in tre casi, anche di produzione, con vittime identificate.

Nel corso dell’operazione è stato inoltre sequestrato materiale informatico. Agli arrestati sono stati sottratti oltre 3mila file, tra immagini e video.

La rete degli investigatori

L’attività è stata portata a termine dagli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Lombardia, con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo), del Servizio polizia postale e per la Sicurezza cibernetica. Hanno collaborato i Centri operativi di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Reggio Calabria.

Il supporto è arrivato anche dalle Sezioni operative di Varese, Sassari, Nuoro, Alessandria, Aosta, Livorno, Udine, Benevento, Imperia, Novara e Padova.

Le persone arrestate

Gli indagati, di età compresa tra 38 e 58 anni, risiedono in diverse province: due nel capoluogo campano, una in provincia di Salerno, una in provincia di Sassari, una in provincia di Vibo Valentia e una in provincia di Padova.