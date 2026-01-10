Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È finito in carcere con un foglio di via di quattro anni da Cremona e l’avvio delle procedure per la revoca dello status di rifugiato un ghanese di 24 anni che ha tenuta impegnata la polizia della città lombarda dalla sera del 30 dicembre, giorno in cui è stato fermato per un controllo in un parco di Cremona. Qui ha iniziato a insultare gli agenti e spintonarli, tanto da far cadere il capopattuglia e procurargli una lesione al ginocchio. Arrestato, ha preso a calci l’auto della polizia mentre veniva portato in Questura danneggiando la portiera e nella notte ha danneggiato lo stipite della porta della cella di sicurezza. Al giudizio per direttissima gli è stato imposto il divieto di dimora a Cremona, che lui non ha rispettato. Il 3 gennaio è stato di nuovo rintracciato dalla squadra mobile e denunciato a piede libero per reati contro il patrimonio perché, dopo aver litigato con tre ragazzini, ha preso a uno di loro cellulare, auricolari e due sigarette elettroniche.