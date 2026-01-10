24enne aggredisce a Cremona 3 ragazzi e il capopattuglia della polizia, revocato lo status di rifugiato
Un ghanese di 24 anni arrestato a Cremona per aggressione e furto, rischia la revoca dello status di rifugiato.
È finito in carcere con un foglio di via di quattro anni da Cremona e l’avvio delle procedure per la revoca dello status di rifugiato un ghanese di 24 anni che ha tenuta impegnata la polizia della città lombarda dalla sera del 30 dicembre, giorno in cui è stato fermato per un controllo in un parco di Cremona. Qui ha iniziato a insultare gli agenti e spintonarli, tanto da far cadere il capopattuglia e procurargli una lesione al ginocchio. Arrestato, ha preso a calci l’auto della polizia mentre veniva portato in Questura danneggiando la portiera e nella notte ha danneggiato lo stipite della porta della cella di sicurezza. Al giudizio per direttissima gli è stato imposto il divieto di dimora a Cremona, che lui non ha rispettato. Il 3 gennaio è stato di nuovo rintracciato dalla squadra mobile e denunciato a piede libero per reati contro il patrimonio perché, dopo aver litigato con tre ragazzini, ha preso a uno di loro cellulare, auricolari e due sigarette elettroniche.
