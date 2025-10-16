Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Firenze. Un giovane di 24 anni, di origini marocchine, è stato fermato dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato San Giovanni e dalla Squadra Antidroga della Polizia Municipale, dopo essere stato sorpreso a utilizzare alcune auto parcheggiate come deposito per la droga.

Le indagini e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre, quando gli agenti del Commissariato San Giovanni, in collaborazione con la Squadra Antidroga della Polizia Municipale di Firenze, hanno deciso di intervenire in via del Ferrone. L’attenzione degli investigatori era rivolta a un soggetto già noto per attività di spaccio di sostanze stupefacenti, che secondo alcune segnalazioni avrebbe utilizzato alcune autovetture come nascondiglio per la droga destinata alla vendita.

Il pedinamento e il fermo

Durante un servizio di osservazione discreto, gli operatori hanno notato il giovane, un 24enne marocchino, mentre si trovava a bordo di uno scooter. Dopo aver parcheggiato il mezzo, il sospettato si è diretto a piedi verso un parcheggio, raggiungendo una delle auto lì presenti. Dopo aver aperto il veicolo e controllato rapidamente l’interno, il ragazzo è uscito in fretta e si è allontanato di corsa verso lo scooter, tentando di dileguarsi.

L’inseguimento e la perquisizione

Gli agenti, insospettiti dal comportamento del giovane, hanno deciso di intervenire immediatamente. Dopo un breve inseguimento, sono riusciti a fermarlo in via del Ronco Lungo. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella tasca del suo giubbotto una chiave di un’autovettura, dotata di portachiavi con il numero di targa corrispondente al veicolo su cui era stato visto poco prima. Nel portafoglio del ragazzo è stata inoltre trovata la somma di 300 euro circa.

Il sequestro della droga

Le verifiche sono state quindi estese all’automobile sospetta. All’interno del veicolo, gli agenti hanno scoperto una busta di plastica contenente 30 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 3 kg. Tutta la sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e sottoposta ad analisi di laboratorio per confermare la natura della droga.

L’arresto e le procedure giudiziarie

Il 24enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, è stato condotto presso le camere di sicurezza della locale Questura. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato sottoposto al rito direttissimo.

IPA