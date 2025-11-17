Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Vicenza un cittadino ivoriano è stato individuato e segnalato dopo aver aggredito un residente che lo aveva invitato ad allontanarsi mentre consumava sostanze stupefacenti. L’uomo è stato riconosciuto grazie a un video girato dalla vittima e successivamente fermato nei pressi della stazione ferroviaria.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 13 novembre un cittadino ivoriano, nato nel 1991 e regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato protagonista di un episodio di aggressione in Via Sella a Vicenza. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava consumando una sostanza stupefacente quando è stato avvicinato da un residente della zona che, notando la scena, gli ha chiesto di allontanarsi.

La reazione violenta e la fuga

La richiesta del residente ha scatenato la reazione violenta dell’uomo, che ha colpito il vicentino con un pugno al volto. Dopo il gesto, il presunto autore dell’aggressione si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce per alcuni minuti.

Le indagini e il riconoscimento

La vittima, che aveva ripreso la scena con il proprio smartphone, ha fornito il filmato agli agenti delle Volanti. Il video è stato immediatamente acquisito e visionato dagli operatori, che insieme ai colleghi della Polizia Ferroviaria hanno riconosciuto il sospettato. Sono così iniziate le ricerche per rintracciare l’uomo.

Il fermo presso la stazione ferroviaria

Poco dopo, il cittadino ivoriano è stato intercettato nel piazzale della Stazione Ferroviaria di Vicenza dagli agenti della Polizia Ferroviaria. L’uomo è stato quindi accompagnato in Questura da un equipaggio delle Volanti, dove sono state svolte le procedure di fotosegnalamento.

IPA