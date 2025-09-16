Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furiosa aggressione nella serata di venerdì 12 settembre 2025 a Firenze: un cittadino marocchino di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti contro il patrimonio, è stato fermato dopo aver aggredito due agenti intervenuti in via di San Bartolo a Cintoia. L’episodio si è verificato quando il soggetto, in evidente stato di agitazione, ha danneggiato la vetrina di un negozio e ferito il titolare con un cacciavite. Gli agenti sono stati colpiti con calci e pugni, riportando 30 giorni e 10 giorni di prognosi rispettivamente. L’arrestato è stato poi trasportato in ospedale e successivamente condotto in Questura, dove ha atteso la direttissima.

La fonte della notizia e il contesto dell’intervento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di venerdì in via di San Bartolo a Cintoia, quartiere della periferia sud-ovest di Firenze. La segnalazione è partita da alcuni cittadini che hanno notato una persona ferita e in evidente stato di agitazione in strada. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e un’ambulanza, ma il soggetto si è subito mostrato poco collaborativo anche con i sanitari.

L’aggressione al negoziante e i primi momenti di tensione

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, l’uomo, in preda a un forte stato d’ira, è entrato in un negozio della zona, dove ha danneggiato la vetrina e ha ferito lievemente il titolare con un cacciavite. Il commerciante, nonostante la ferita, è riuscito a divincolarsi e a rifugiarsi all’interno del proprio esercizio commerciale, riportando solo lesioni superficiali. L’aggressore, invece, è rimasto in strada, attirando l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine.

L’arrivo della Polizia e la violenta reazione

All’arrivo degli agenti, la situazione è rapidamente degenerata. L’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei poliziotti, che hanno tentato di riportare la calma e di procedere con l’identificazione. Tuttavia, il soggetto si è scagliato ripetutamente contro di loro, colpendoli con calci e pugni. Durante la colluttazione, uno degli agenti ha riportato la frattura di un dito, con una prognosi di 30 giorni, mentre il collega ha subito contusioni ed escoriazioni, giudicate guaribili in 10 giorni.

L’arresto e il trasferimento in ospedale

Nonostante la resistenza opposta, gli operatori sono riusciti a bloccare l’uomo e a metterlo in sicurezza. Successivamente, il soggetto è stato trasportato presso l’ospedale di Torregalli per ricevere le cure necessarie a seguito delle ferite riportate durante l’episodio. Dopo le visite mediche, il 24enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Firenze, dove ha trascorso la notte in attesa della direttissima prevista per la mattinata di sabato.

I precedenti e la posizione giudiziaria dell’arrestato

L’uomo arrestato risulta già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Dopo l’arresto, il pubblico ministero di turno è stato informato dei fatti e ha disposto la custodia presso le camere di sicurezza della Questura. Nella mattinata successiva, il cittadino marocchino è comparso davanti al giudice per la convalida dell’arresto e l’eventuale applicazione di misure cautelari.

La presunzione di innocenza e il prosieguo delle indagini

Le autorità hanno sottolineato che la responsabilità dell’indagato e la fondatezza delle accuse dovranno essere valutate nel corso del processo. Al momento, il soggetto gode della presunzione di innocenza, come previsto dalla legge, fino a una sentenza definitiva. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

La reazione della comunità e l’impegno delle forze dell’ordine

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito a una scena di violenza inusuale per il quartiere. La Polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare ogni forma di reato, assicurando alla giustizia chi si rende protagonista di episodi di aggressione e resistenza nei confronti delle forze dell’ordine.

Conclusioni

Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di fermare l’autore dell’aggressione. L’episodio di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate rappresenta un ulteriore monito sull’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per mantenere la sicurezza nelle nostre città. La vicenda sarà ora oggetto di approfondimento giudiziario, nel rispetto delle garanzie previste per l’indagato.

IPA