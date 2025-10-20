Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Palermo. Un giovane di 24 anni è stato fermato in via Bernardino d’Ucria mentre si trovava a bordo di uno scooter elettrico. Durante il controllo, il ragazzo ha tentato di sottrarsi agli agenti ingerendo quattro dosi di crack e cercando la fuga a piedi. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati sul territorio.

Il controllo e la fuga: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi durante le ore notturne. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio, ha intimato l’alt a un giovane palermitano che viaggiava su uno scooter elettrico in via Bernardino d’Ucria.

Il ragazzo, alla vista degli agenti, ha mostrato subito segni di nervosismo e riluttanza a sottoporsi agli accertamenti. Nel tentativo di eludere il controllo, ha iniziato a sbracciare e spintonare i poliziotti, per poi mettere in bocca quattro involucri in cellophane, risultati poi contenere crack, e ha tentato una fuga a piedi.

L’arresto e il sequestro della droga

La fuga del giovane a Palermo è durata poco: gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e, nonostante la sua resistenza, lo hanno bloccato. Per tutelare la sua incolumità, i poliziotti hanno estratto dalla sua bocca i quattro involucri che stava cercando di ingerire. Gli accertamenti successivi hanno confermato che si trattava di sostanza stupefacente del tipo crack.

Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso anche di un’altra sostanza stupefacente, hashish, e di una somma di denaro contante pari a 1.335,00 euro, nascosta all’interno di un borsello a tracolla. Sia la droga che il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati dagli agenti.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine degli accertamenti e dei necessari riscontri, il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria locale, che ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora.

IPA