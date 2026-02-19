Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per lesione, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nel centro di Carpi. Un cittadino tunisino di 24 anni è stato fermato dopo aver aggredito un agente durante una lite scoppiata il 17 febbraio scorso.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 13.00 nel cuore di Carpi, quando una segnalazione al numero di emergenza 112 NUE ha richiesto l’intervento degli agenti per una lite in corso.

Giunti sul posto, gli operatori del Commissariato di P.S. hanno trovato il 24enne in evidente stato di agitazione. Fin da subito, l’uomo ha assunto un comportamento aggressivo e provocatorio, rivolgendosi con insulti e minacce di morte sia alle persone presenti che agli agenti intervenuti. La situazione è rapidamente degenerata quando il giovane ha aggredito fisicamente uno degli operatori, spingendolo con forza e facendolo cadere a terra.

La ricostruzione dei fatti

Grazie alle testimonianze raccolte sul posto, la Polizia ha potuto ricostruire la dinamica dell’accaduto. Poco prima dell’arrivo degli agenti, il cittadino tunisino aveva insultato e minacciato una donna per motivi futili, contribuendo a creare un clima di tensione nel centro cittadino.

Le misure adottate dall’autorità giudiziaria

Nella giornata successiva, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto del 24enne e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L’uomo dovrà quindi presentarsi regolarmente presso le autorità competenti in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

