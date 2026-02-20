Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 24 anni, latitante e destinatario di un provvedimento di carcerazione per violenza sessuale, è stato arrestato dai Carabinieri a Brescia, tra Castenedolo e Montichiari, dopo aver opposto una violenta resistenza a Pubblico Ufficiale durante un tentativo di fuga.

L’inseguimento e il tentativo di fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nelle scorse ore quando una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Desenzano del Garda ha intercettato un furgone Fiat Doblò con a bordo tre persone sospette. Il conducente, un giovane di 24 anni, viaggiava insieme ad altri due complici e ha ignorato l’alt imposto dai militari, dando così il via a un inseguimento lungo la tangenziale.

Il furgone, dopo aver ignorato l’ordine di fermarsi, si è lanciato in una fuga ad alta velocità. La corsa si è conclusa al confine tra i comuni di Castenedolo e Montichiari, dove i malviventi, vistisi raggiunti, hanno inserito la retromarcia e speronato l’autoradio dei Carabinieri nel tentativo di guadagnare la fuga. Nonostante il tentativo di seminare i militari, i tre occupanti del veicolo hanno abbandonato il mezzo e hanno cercato di scappare a piedi, utilizzando anche dello spray al peperoncino contro i Carabinieri, senza però riuscire a colpirli.

L’arresto e la scoperta della latitanza

Durante la fuga a piedi, i militari sono riusciti a bloccare il 24enne, che ha opposto una violenta resistenza prima di essere definitivamente immobilizzato. Dai controlli successivi è emerso che il giovane era latitante e destinatario di un provvedimento di carcerazione per violenza sessuale. Gli altri due complici sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Il materiale sequestrato

La perquisizione del furgone ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare diversi attrezzi da scasso, flessibili, ricetrasmittenti e passamontagna, strumenti che fanno ipotizzare la preparazione di ulteriori reati da parte della banda.

I feriti e le conseguenze dell’operazione

A seguito delle concitate fasi dell’intervento, due militari hanno riportato lievi traumi, giudicati guaribili in 10 giorni dal personale dell’Ospedale di Desenzano. L’arrestato è stato associato in carcere e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

