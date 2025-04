24enne litiga con una donna in un garage a Bolzano e poi fa a botte con gli agenti: "Vi ammazzo e mi vendico"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Bolzano. Un uomo di 24 anni è stato fermato dopo aver aggredito i poliziotti intervenuti per sedare una lite.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella serata di ieri, una chiamata al numero di emergenza 112 ha segnalato una violenta lite tra un uomo e una donna nei garage di uno stabile di via Rasmo, nel Quartiere Casanova. Gli agenti della Squadra “Volanti” sono giunti rapidamente sul posto, trovando una donna con segni evidenti di una colluttazione. La vittima ha indicato il compagno come autore delle lesioni.

Aggressione ai poliziotti

Nel tentativo di bloccare l’uomo, i poliziotti hanno subito una violenta aggressione. L’aggressore ha sferrato un pugno a uno degli agenti e ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente bloccato dai colleghi. Durante l’arresto, l’uomo ha continuato a scalciare contro i poliziotti e ha tentato di sfilare la pistola a uno di essi, urlando frasi minacciose: “Vi ammazzo tutti, quando esco dal carcere mi vendico”.

Arresto e provvedimenti

Una volta neutralizzato, l’uomo, identificato come G.C., un 24enne residente in Calabria con precedenti penali, è stato portato in Questura. Qui è stato dichiarato in arresto per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti un Foglio di via Obbligatorio, vietandogli di tornare a Bolzano per i prossimi 4 anni.

Dichiarazioni del Questore

Il Questore Sartori ha sottolineato l’importanza di segnalare alle Forze dell’Ordine situazioni potenzialmente pericolose, evidenziando come la tempestiva richiesta di intervento abbia evitato una possibile tragedia. Ha inoltre messo in luce l’emergenza rappresentata dalla violenza domestica, che vede spesso vittime indifese come donne, anziani e bambini.

