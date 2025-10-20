24enne massacrata in casa a Trana vicino Torino perde la milza, è giallo: fermato un sospettato

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

È una storia piena di ombre quella che arriva da Trana, nel Torinese. Un uomo sarebbe stato fermato con l’accusa di lesioni aggravate, ma le dinamiche degli eventi sono ancora oggetto di lavoro degli investigatori. I fatti risalgono al momento in cui i sanitari e le forze dell’ordine sono entrati in un appartamento di Trana, dove hanno trovato una giovane donna appena 24enne completamente massacrata di botte. Nell’abitazione regnava il soqquadro e la vittima era incosciente e con il corpo ricoperto di lividi. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Rivoli è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico con il quale le è stata asportata la milza. Secondo una prima ipotesi l’aggressione sarebbe avvenuta in un contesto legato al commercio di sostanze stupefacenti.

24enne massacrata in casa

Come ricostruisce La Stampa, i fatti risalgono alla notte tra il 6 e il 7 ottobre, quando una giovane di 24 anni è stata rinvenuta priva di sensi all’interno di un’abitazione a Trana, in provincia di Torino. Giornale la Voce scrive che l’allarme era stato lanciato da un conoscente preoccupato per i suoi silenzi.

Come anticipato, l’appartamento era a soqquadro e la ragazza presentava lividi su tutto il corpo. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Rivoli.

Una 24enne ha perso la milza dopo essere stata massacrata nel suo appartamento a Trana, in provincia di Torino. Fermato un uomo

La Stampa scrive che la milza risultava completamente spappolata, per questo la giovane è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. L’organo è stato asportato.

Secondo gli ultimi aggiornamenti la vittima sarebbe uscita dal coma farmacologico e il quadro clinico risulta in graduale miglioramento.

Le indagini

Secondo Giornale la Voce gli inquirenti avrebbero incrociato contatti e testimonianze e avrebbero stretto il cerchio intorno a un uomo già noto alle forze dell’ordine. All’interno dell’appartamento, immediatamente posto sotto sequestro, sarebbero stati rilevati i segni di una colluttazione e tracce di sangue.

Alcuni dei sintomi presentati dalla ragazza al suo arrivo all’ospedale sarebbero risultati compatibili con l’assunzione di sostanze stupefacenti, un dettaglio che potrebbe ricostruire il contesto in cui si è consumata l’aggressione. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Avigliana e della compagnia di Rivoli.

Un arresto

Come anticipato, lunedì 20 ottobre sarebbero scattate le manette. I militari, su disposizione della Procura di Torino, hanno arrestato un sessantenne pregiudicato ora indagato per lesioni aggravate.

La Stampa scrive che gli inquirenti non escludono che l'aggressione sia maturata per un debito di droga, ma gli investigatori continuano il loro lavoro per far luce sulla vicenda.