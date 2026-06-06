24enne morto a La Spezia travolto da un treno in corsa mentre attraversa i binari, testimoni sotto shock

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia alla stazione Cà di Boschetti, a La Spezia: un 24enne, Francesco Lettieri, è morto dopo essere stato travolto da un treno regionale in transito, davanti agli occhi dei pendolari. Probabilmente è stata fatale una disattenzione: il dramma si è consumato mentre il giovane stava attraversando i binari. Avrebbe dovuto poi prendere un convoglio per tornare a casa a Viareggio, dopo una giornata di lavoro.

La Spezia, morto Francesco Lettieri: investito da un treno alla stazione Cà di Boschetti

L’allarme, come ricostruito dal quotidiano La Nazione, è scattato intorno alle 18 di venerdì 5 giugno. Francesco stava tornando a casa a Viareggio, dove era atteso dal padre Tony, titolare di uno storico salone da parrucchiere nel comune lucchese.

Poco prima che avvenisse l’incidente, il 24enne e il genitore si sono sentiti telefonicamente. Il giovane aveva appena lasciato l’agenzia di noleggio auto che gestiva a La Spezia insieme alla moglie del padre, rimasto vedovo alcuni anni fa.

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Tony, non vedendo rincasare il figlio, ha chiamato la moglie. Anche lei ha provato a mettersi in contatto con Francesco. Non ricevendo alcuna risposta, si è recata presso la stazione Cà di Boschetti. Giunta sul luogo, ha notato un capannello di persone, alcune delle quali sotto choc.

In pochi secondi ha raggiunto i binari e ha compreso che cosa era appena accaduto. Ha avvisato il marito e poi è scoppiata in lacrime.

Le testimonianze di chi ha visto l’incidente

Secondo le ricostruzioni dei testimoni, che sono stati immediatamente ascoltati dalle forze dell’ordine, il 24enne aveva il cellulare in mano e probabilmente stava ascoltando musica con le cuffiette. Ha attraversato le rotaie per raggiungere il binario 3, dove avrebbe atteso il treno per Viareggio.

In quel momento non si è accorto che stava transitando un convoglio ed è stato travolto dal regionale partito da Firenze Santa Maria Novella e diretto alla stazione centrale della Spezia.

Il treno era intransito non dovendo effettuare la fermata alla stazione di Cà di Boschetti. Una dinamica che ha reso l’impatto ancor più violento.

La zona in cui è avvenuto l’incidente mortale si trova in una leggera semicurva, scenario che avrebbe reso impossibile qualsiasi manovra in extremis del macchinista per evitare l’urto.

Traffico ferroviario in tilt

La circolazione ferroviaria sulla linea Pisa – Genova è stata sospesa ed è andata in tilt nel tratto tra le stazioni di Vezzano Ligure e La Spezia Migliarina. Il personale in servizio sul regionale ha subito contattato i soccorsi dell’automedica del 118 e della Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia ferroviaria con il supporto della scientifica.