È stato tratto in arresto un cittadino romeno di 24 anni a Brescia, in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalla Romania per reati di aggressione, violenza e disturbo dell’ordine pubblico. L’operazione, condotta dagli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato, è avvenuta nei giorni scorsi durante un controllo di routine nel capoluogo lombardo, come comunicato dalle autorità.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane è stato fermato dagli agenti della Questura di Brescia nell’ambito delle attività di controllo del territorio. La sua identificazione ha permesso di accertare che fosse destinatario di un Mandato d’Arresto Europeo (MAE), emesso dalle autorità giudiziarie della Romania in seguito a una sentenza di condanna a 5 anni di reclusione per aggressione, violenza e disturbo dell’ordine pubblico.

L’arresto e le accuse

Il provvedimento restrittivo era stato adottato dal Tribunale di Braila, che aveva riconosciuto il giovane colpevole di aggressione, violenza e disturbo dell’ordine pubblico. Gli agenti della Squadra Volante hanno rintracciato il 24enne durante un normale controllo di polizia nel centro cittadino. Una volta accertata la sua identità e la pendenza del mandato, il soggetto è stato condotto presso gli uffici della Questura di Brescia per la notifica e l’esecuzione del provvedimento.

La collaborazione internazionale

La tempestiva esecuzione del Mandato d’Arresto Europeo è stata resa possibile grazie alla stretta collaborazione tra le forze di polizia italiane e le autorità di polizia e giudiziarie europee. Questo caso rappresenta un esempio concreto dell’efficacia della cooperazione internazionale in materia di sicurezza e giustizia. Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato come la collaborazione tra le divisioni Interpol, Europol e S.I.RE.N.E. della Direzione Centrale della Polizia Criminale consenta di rendere esecutivi i provvedimenti di cattura emessi dalle autorità giudiziarie di tutto il mondo, nel rispetto dei trattati internazionali.

Le procedure dopo l’arresto

Dopo le procedure di identificazione, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia, dove rimarrà in attesa di essere consegnato alle autorità di Bucarest. L’operazione si inserisce in un quadro più ampio di attività di contrasto alla criminalità internazionale, che vede le forze dell’ordine italiane impegnate quotidianamente nella ricerca e nell’arresto di soggetti ricercati a livello europeo.

Indagini in corso sulle modalità di ingresso

Le autorità stanno attualmente svolgendo attività investigative per chiarire le modalità di ingresso del giovane nel territorio nazionale. Gli inquirenti intendono verificare se la presenza dell’uomo in Italia sia collegata a ulteriori azioni criminali e stanno cercando di ricostruire la rete di contatti e gli eventuali appoggi che potrebbero aver favorito il suo soggiorno nel territorio bresciano. L’obiettivo è quello di individuare eventuali complici o reti criminali attive nella zona.

L’importanza della cooperazione internazionale

Il Questore Paolo Sartori ha evidenziato come la cooperazione internazionale in materia giudiziaria e di polizia rappresenti un elemento fondamentale per il successo delle attività delle forze dell’ordine. Grazie all’utilizzo di banche dati condivise e alla collaborazione tra le diverse divisioni specializzate, è possibile garantire la custodia cautelare e l’espiazione della pena per coloro che tentano di sottrarsi alla giustizia nel paese in cui hanno commesso il reato.

Il ruolo delle banche dati internazionali

La Direzione Centrale della Polizia Criminale, attraverso le divisioni Interpol, Europol e S.I.RE.N.E., mette a disposizione delle forze dell’ordine una banca dati unica che raccoglie i provvedimenti di cattura emessi dalle autorità giudiziarie di tutto il mondo. Questo sistema consente di rendere esecutivi i mandati di arresto in tempi rapidi, assicurando che i soggetti ricercati non possano sfuggire alla giustizia semplicemente cambiando paese.

Conclusioni

L’arresto del cittadino romeno a Brescia dimostra l’efficacia delle strategie di cooperazione internazionale e l’importanza di un coordinamento costante tra le forze di polizia dei diversi paesi europei. Le indagini proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda e per prevenire eventuali ulteriori azioni criminali sul territorio nazionale.

IPA