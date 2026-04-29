25 aprile a Roma, il video del momento degli spari agli iscritti all'Anpi: così è stato incastrato Bondi

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È stato incastrato dalle telecamere Eithan Bondi, il ventunenne accusato di aver sparato con una softair contro due iscritti all’Anpi il 25 aprile al termine del corteo a Roma. Attraverso i frame estrapolati dai numerosi strumenti di videosorveglianza in dotazione al Campidoglio e alla questura capitolina gli investigatori sono riusciti a risalire al modello dello scooter e a estrapolare i dati parziali della targa del motoveicolo. Sono cosi’ risaliti all’intestatario e utilizzatore del mezzo. Bondi è accusato di tentato omicidio, porto e detenzione di armi illegale. È stato trasferito nel carcere di Regina Coeli in attesa che la procura chieda la convalida del fermo e il gip fissi l’interrogatorio. Nell’abitazione del giovane sarebbero stati trovati e sequestrati alcuni coltelli. Secondo quanto si apprende, l’arma non è stata scovata ma il giovane avrebbe ammesso le sue responsabilità.