Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le operatrici e gli operatori sanitari, in divisa, si riuniscono per formare la parola “no”. È il flash mob promosso dall’Azienda ospedaliera di Perugia per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa fa parte della campagna regionale “Umbria contro ogni genere di violenza”. Con questo gesto il personale sanitario esprime il proprio rifiuto di ogni forma di violenza e richiama l’attenzione, in particolare, su quella contro le donne e sulla violenza di genere.