25 novembre, il grande flash mob del personale sanitario di Perugia per dire "no" alla violenza di genere
Professionisti della sanità di Perugia uniti in un flash mob contro la violenza sulle donne il 25 novembre
Le operatrici e gli operatori sanitari, in divisa, si riuniscono per formare la parola “no”. È il flash mob promosso dall’Azienda ospedaliera di Perugia per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa fa parte della campagna regionale “Umbria contro ogni genere di violenza”. Con questo gesto il personale sanitario esprime il proprio rifiuto di ogni forma di violenza e richiama l’attenzione, in particolare, su quella contro le donne e sulla violenza di genere.