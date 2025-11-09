25enne accoltellato alla Stazione Termini, arrestati tre 19enne: l'aggressione ripresa dalle telecamere

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Paura a Stazione Termini, il principale scalo ferroviario della città di Roma. Un 25enne originario del Gambia è stato aggredito a coltellate da un gruppo di giovani. Dopo giorni di ricerche gli inquirenti hanno fermato tre 19enni come presunti responsabile dell’aggressione. Uno di loro si trovava a Roma, gli altri due si erano riparati in provincia di Latina. Dopo l’assalto, i tre giovani erano fuggiti su un treno in direzione Napoli per poi scendere a Campoleone. L’agguato è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

25enne accoltellato alla Stazione Termini

I fatti risalgono al 4 novembre. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, nella notte un giovane di 25 anni originario del Gambia è stato aggredito mentre si trovava alla fermata dell’autobus tra via Giolitti e via Manin. Il ragazzo è stato picchiato e poi colpito ripetutamente con una lama.

La vittima è riuscita a trascinarsi in mezzo alla strada, dove è stata soccorsa da un’ambulanza di passaggio. I sanitari lo hanno trasportato presso il Policlinico Umberto I, dove in questo momento sta lottando tra la vita e la morte.

Dopo l’aggressione il branco è fuggito a bordo di monopattini e bici elettriche. Le indagini sono scattate immediatamente: gli inquirenti hanno passato al setaccio le testimonianze e le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti anche all’interno della Stazione Termini.

Per indagare sul caso sono stati messi in campo gli agenti della Polfer e del commissariato Viminale. Le immagini hanno restituito il momento in cui uno degli aggressori ha impugnato una lama per colpire, arrivando a ferirsi. In un filmato, infatti, lo si vede mentre si tampona il sangue.

Arrestati tre 19enni

Il mattino dopo l’aggressione i tre sono saliti a bordo di un treno per Napoli e sono scesi alla stazione di Monteleone per motivi ancora da chiarire.

Le manette sono scattate domenica 9 settembre. Uno dei tre si trovava nei pressi di piazza Trilussa, a Roma. Gli altri due 19enni sono stati catturati in un’abitazione ad Aprilia, in provincia di Latina. Il ragazzo che si era ferito durante l’assalto aveva ancora una mano fasciata. Si tratta di un cittadino di nazionalità marocchina e altri due di nazionalità tunisina. I tre sono accusati di concorso in tentato omicidio. Per il momento non è dato conoscere il motivo dell’aggressione.

Il precedente del 2023

Alle 23 del 7 febbraio 2023 un 46enne milanese era stato aggredito nei pressi del fast food di via Giolitti, di fronte all’ingresso laterale della Stazione Termini.

L’uomo, giunto nella Capitale per motivi di lavoro, era stato avvicinato da tre giovani che lo avevano puntato con atteggiamenti minacciosi. Gli aggressori gli avevano chiesto di consegnare il cellulare e 20 euro. Alle resistenze dell’uomo erano partite le coltellate: la vittima era stata raggiunta da tre fendenti all’addome.

Nonostante le ferite il 46enne era riuscito a rincorrere i malviventi per un breve tratto per poi accasciarsi al suolo privo di forze. Poco dopo gli inquirenti avevano arrestato tre persone, due uomini di 40 e 31 anni e un giovane di 19 anni. Il reato contestato era quello di tentato omicidio in concorso e rapina aggravata.