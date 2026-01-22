Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 25enne senegalese è stato arrestato per molestie sessuali a Ravenna. L’uomo è stato fermato nel pomeriggio del 21 gennaio 2026 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale locale, su richiesta della Procura della Repubblica, per una serie di episodi avvenuti tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio in diversi luoghi della città. L’uomo è stato rintracciato nei pressi dei Giardini Speyer e associato alla Casa Circondariale. Le indagini sono state avviate per prevenire la reiterazione del reato e rispondere all’allarme sociale generato dagli episodi.

Le indagini e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto dopo una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna. Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito l’ordinanza cautelare nei confronti del cittadino senegalese, già noto alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni relative agli stessi reati. L’uomo, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato individuato nei pressi dei Giardini Speyer e condotto in carcere.

Sette episodi contestati

All’indagato sono stati attribuiti sette episodi di molestie sessuali avvenuti in diversi luoghi della città. Gli episodi si sono verificati presso la stazione ferroviaria di Ravenna, la Biblioteca Comunale Classense e nelle vicinanze dei Giardini Speyer. In particolare, presso la stazione, l’uomo avrebbe avvicinato e toccato ripetutamente alcune donne addette alle pulizie, rivolgendosi poi a loro con complimenti e avances non gradite. Altri due episodi sono stati segnalati all’interno della Biblioteca Comunale Classense, dove due donne sono state avvicinate e palpeggiate con lo stesso modus operandi. Infine, altre due ragazze sono state molestate mentre passeggiavano nei pressi della stazione e dei Giardini Speyer.

Il ruolo delle forze dell’ordine

In alcuni degli episodi, sono intervenute diverse forze dell’ordine: la Polizia Ferroviaria, la Polizia Locale e il Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Ravenna. La collaborazione tra i vari corpi ha permesso di raccogliere rapidamente le segnalazioni e avviare le indagini. La Procura della Repubblica ha subito riunito i fascicoli relativi alle plurime notizie di reato e ha coordinato le attività investigative, che hanno portato all’identificazione e all’arresto del presunto responsabile.

L’attività investigativa

Le indagini si sono sviluppate attraverso l’analisi delle querele presentate dalle vittime e l’ascolto di alcuni testimoni. Le testimonianze raccolte sono state poi confermate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che in alcune circostanze hanno immortalato l’uomo mentre compiva le condotte contestate. Questo materiale probatorio ha consentito agli inquirenti di ricostruire con precisione i fatti e di presentare al GIP un quadro chiaro della situazione.

Le misure cautelari e la prevenzione

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha condiviso le risultanze investigative della Procura, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e la necessità di adottare una misura cautelare, vista la concreta possibilità di reiterazione del reato. Già il 10 gennaio, la Divisione Anticrimine della Questura aveva notificato al giovane la misura di prevenzione DACUR, che gli vietava l’accesso alla stazione ferroviaria e alle sue pertinenze, oltre che agli esercizi pubblici collegati.

La posizione dell’arrestato

L’uomo, cittadino senegalese di venticinque anni, risulta senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. In seguito alla segnalazione di uno degli episodi contestati, era già stato condotto in Questura per le procedure relative al rimpatrio. Tuttavia, non è stato associato al CPR poiché, al termine di una visita medica presso l’ospedale di Ravenna, è stato ritenuto non idoneo.

IPA