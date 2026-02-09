Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un venticinquenne di Librizzi con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex compagna convivente. L’arresto è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti (Messina), a seguito di una richiesta della Procura della Repubblica. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo che la vittima ha denunciato recenti minacce e una lunga serie di episodi di violenza psicologica e fisica.

Le indagini e l’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto del giovane di Librizzi è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Patti. La misura cautelare è stata richiesta dalla Procura della Repubblica, dopo che la ex compagna dell’indagato si è rivolta agli agenti del Commissariato di P.S. di Patti per denunciare una situazione di maltrattamenti in famiglia protrattasi per anni.

La ricostruzione dei fatti

Le indagini hanno permesso di ricostruire diversi episodi di violenze psicologiche e fisiche subite dalla vittima durante la convivenza con il venticinquenne. In più occasioni, la donna ha riportato anche vistosi ematomi al volto, ma inizialmente aveva scelto di non rivolgersi ai sanitari né di denunciare il compagno, temendo un peggioramento della propria situazione.

La denuncia e l’intervento della Polizia

La decisione di rivolgersi alle forze dell’ordine è arrivata dopo le recenti minacce dell’ex compagno, che pretendeva di poter entrare liberamente nell’abitazione della donna nonostante la fine della relazione. A quel punto, la vittima si è presentata al Commissariato di P.S. di Patti, dando il via alle indagini che hanno portato all’arresto del venticinquenne.

Le misure cautelari e la tutela della vittima

L’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e al monitoraggio tramite braccialetto elettronico, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. L’intervento degli agenti del Commissariato di Patti si inserisce nell’ambito di una più ampia campagna di prevenzione e contrasto ai reati di violenza di genere portata avanti dalla Polizia di Stato.

