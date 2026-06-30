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Eseguito un arresto per lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale a Sperlonga nella notte appena trascorsa: un uomo di 25 anni, residente a Fondi e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver opposto una decisa resistenza durante un controllo stradale. L’uomo è stato inoltre denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici.

Resistenza e lesioni durante il controllo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella notte, quando una segnalazione al 112 N.U.E. ha allertato i militari della presenza di un’autovettura che percorreva le strade cittadine di Sperlonga a forte velocità. I Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti prontamente, riuscendo a intercettare il veicolo sospetto e a intimare l’alt al conducente.

Durante il controllo, il 25enne, in evidente stato di agitazione, ha reagito in modo violento contro i militari. Secondo quanto riferito, l’uomo ha opposto una forte resistenza e si è scagliato contro gli operatori dell’Arma, provocando lievi lesioni a uno dei Carabinieri presenti. Solo dopo una breve colluttazione, il giovane è stato bloccato e condotto presso gli uffici della Stazione per gli accertamenti di rito.

Minacce e rifiuto degli accertamenti

Una volta negli uffici della Stazione, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile, rivolgendosi ai militari con gravi minacce. Vista la situazione, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che ha provveduto a trasportare il fermato presso l’Ospedale di Fondi. Anche in questa circostanza, il 25enne ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Terracina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’udienza di convalida con rito direttissimo è prevista nella giornata odierna.

Le città coinvolte nell’operazione

L’episodio ha coinvolto diverse località della provincia di Latina. L’uomo arrestato risulta residente a Fondi, mentre l’intervento dei Carabinieri è avvenuto a Sperlonga. Dopo le procedure di rito, il fermato è stato condotto presso la Stazione di Terracina per essere messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA