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Un arresto, circa 150 kg di stupefacenti e una pistola con la matricola abrasa sequestrati: un cittadino albanese di 25 anni è stato fermato a Trenzano dagli investigatori della Squadra Mobile di Brescia per detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi, dopo gli accertamenti avviati anche grazie a segnalazioni raccolte tramite l’app Youpol.

Brescia, maxi sequestro di droga a Trenzano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno approfondito alcune informazioni ricevute attraverso Youpol nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di stupefacenti in provincia. Nei pressi di un’abitazione a Trenzano hanno notato un giovane mentre scaricava dalla propria auto alcune sacche di grandi dimensioni.

Sottoposto a un controllo, il 25enne, cittadino albanese incensurato e regolare sul territorio nazionale, si è mostrato agitato e ha ammesso di avere con sé della droga. La perquisizione dell’auto, estesa poi all’abitazione, ha portato al sequestro di circa 90 kg di hashish e 60 kg di marijuana. Una parte dello stupefacente era nei borsoni che stava scaricando, il resto era custodito in un armadio dentro casa.

La casa trasformata in un deposito

Secondo gli investigatori, l’immobile era stato organizzato come un magazzino per conservare e confezionare la droga in vista della vendita, con la strumentazione necessaria a gestire le operazioni.

Durante la perquisizione gli agenti hanno inoltre sequestrato una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, con la matricola abrasa, nascosta sotto un cuscino sul letto. Nel garage dell’abitazione sono state trovate alcune decine di munizioni. È stata sequestrata anche l’autovettura utilizzata per trasportare i borsoni con la droga.

L’arresto e i provvedimenti

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi da fuoco. Su disposizione del pubblico ministero è stato condotto nella casa circondariale Nerio Fischione.

Il questore della provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno e ha emesso nei confronti del giovane un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L’espulsione dall’Italia, con accompagnamento nel Paese di provenienza, sarà eseguita quando il cittadino albanese sarà scarcerato.

Il commento del questore

Sartori ha definito l’arresto un risultato importante nel contrasto alla criminalità comune e organizzata, sottolineando che l’intervento ha permesso di sottrarre al contesto criminale della provincia una persona ritenuta particolarmente pericolosa. Il questore ha inoltre evidenziato che spaccio e consumo di stupefacenti rappresentano un fenomeno non occasionale e una piaga da contrastare a tutti i livelli.

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