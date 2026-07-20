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È scattato un arresto per aggressione a danno di personale sanitario per un episodio avvenuto nelle scorse ore a Catania: un uomo di 25 anni, di origine straniera, è stato fermato dopo aver colpito un poliziotto e aver creato disordini all’interno di un ospedale cittadino. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è reso necessario dopo che il giovane, trasportato in ospedale per un malore dovuto all’abuso di alcol, ha dato in escandescenze durante gli accertamenti medici.

Il malore in strada e il trasporto in ospedale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il 25enne è stato trovato privo di sensi in un’aiuola di via Delle Finanze, a Catania. Il giovane, probabilmente a causa di un’eccessiva assunzione di alcol, si è sentito male ed è stato soccorso dal personale sanitario, che lo ha trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso per sottoporlo agli accertamenti necessari.

Durante le visite di routine, il comportamento del giovane è improvvisamente cambiato. Dopo essersi ripreso, il 25enne ha iniziato a aggredire verbalmente il medico e l’infermiere che lo stavano assistendo. La situazione è rapidamente degenerata: l’uomo si è scagliato anche contro il personale di vigilanza e contro gli agenti del posto di Polizia dell’ospedale, intervenuti per riportare la calma e garantire la sicurezza degli operatori sanitari.

Il poliziotto ferito durante l’intervento

Nel tentativo di contenere il giovane e di farlo ragionare, un poliziotto è stato colpito con una testata e con diversi pugni al torace. L’agente ha riportato un trauma, refertato con una prognosi di dieci giorni. L’episodio ha richiesto l’intervento di ulteriori forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, sul posto sono giunti anche gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, che hanno bloccato il 25enne. L’uomo, risultato privo di documenti, è stato condotto negli uffici di Polizia per essere identificato in modo completo. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato arrestato per aggressione e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trasferito nelle camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa del giudizio per direttissima.

IPA