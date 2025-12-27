25enne rapina con un machete due coetanei a Terni e poi si reca all'ospedale, arrestato al pronto soccorso
Un 25enne egiziano è stato fermato dai Carabinieri a Terni per tentata rapina aggravata e lesioni gravi ai danni di due connazionali.
Un fermo a Terni per tentata rapina aggravata e lesioni personali gravi: un 25enne egiziano è stato rintracciato dai Carabinieri dopo aver aggredito con un machete due connazionali nei pressi di Corso Vecchio. L’episodio, avvenuto in una zona affollata dopo cena, si è concluso con il ferimento di due persone e l’arresto del presunto responsabile, che ora si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida.
Le indagini dei Carabinieri
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Sezione Operativa della Compagnia di Terni ha ricostruito rapidamente la dinamica dell’accaduto. Il 25enne, armato di machete, si aggirava tra i passanti in pieno centro cittadino, nei pressi di Corso Vecchio. In quel momento, ha incrociato due connazionali, rispettivamente di 20 e 21 anni, e ha tentato di rapinarli. L’azione si è svolta sotto gli occhi di numerosi cittadini che stavano passeggiando dopo cena.
L’aggressione e le conseguenze
Durante il tentativo di rapina, il 25enne ha colpito uno dei due uomini, il 20enne, al piede destro, provocandogli lesioni gravissime. Il secondo giovane, di 21 anni, è rimasto ferito in modo più lieve. Subito dopo l’aggressione, l’autore si è dato alla fuga, mentre i due feriti sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria.
Il fermo dell’aggressore
Poche ore dopo l’episodio, anche l’aggressore si è presentato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria, riportando a sua volta lievi ferite alle mani. Qui i militari lo hanno bloccato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Successivamente, il 25enne è stato trasferito al carcere di Vocabolo Sabbione, dove attende l’udienza di convalida del fermo.
Il giovane egiziano è accusato di tentata rapina aggravata, lesioni personali gravi e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.