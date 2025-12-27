Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un fermo a Terni per tentata rapina aggravata e lesioni personali gravi: un 25enne egiziano è stato rintracciato dai Carabinieri dopo aver aggredito con un machete due connazionali nei pressi di Corso Vecchio. L’episodio, avvenuto in una zona affollata dopo cena, si è concluso con il ferimento di due persone e l’arresto del presunto responsabile, che ora si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la Sezione Operativa della Compagnia di Terni ha ricostruito rapidamente la dinamica dell’accaduto. Il 25enne, armato di machete, si aggirava tra i passanti in pieno centro cittadino, nei pressi di Corso Vecchio. In quel momento, ha incrociato due connazionali, rispettivamente di 20 e 21 anni, e ha tentato di rapinarli. L’azione si è svolta sotto gli occhi di numerosi cittadini che stavano passeggiando dopo cena.

L’aggressione e le conseguenze

Durante il tentativo di rapina, il 25enne ha colpito uno dei due uomini, il 20enne, al piede destro, provocandogli lesioni gravissime. Il secondo giovane, di 21 anni, è rimasto ferito in modo più lieve. Subito dopo l’aggressione, l’autore si è dato alla fuga, mentre i due feriti sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria.

Il fermo dell’aggressore

Poche ore dopo l’episodio, anche l’aggressore si è presentato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria, riportando a sua volta lievi ferite alle mani. Qui i militari lo hanno bloccato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Successivamente, il 25enne è stato trasferito al carcere di Vocabolo Sabbione, dove attende l’udienza di convalida del fermo.

Il giovane egiziano è accusato di tentata rapina aggravata, lesioni personali gravi e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

IPA